Quả bóng vàng vô tình tiết lộ tương lai Rodri

Một bài đăng từ tài khoản chính thức của Quả bóng vàng khiến tương lai Rodri tại Barcelona càng được chú ý.

Rodri được Barcelona theo đuổi trong bối cảnh tiền vệ Tây Ban Nha cân nhắc chia tay Man City.

Tương lai của Rodri tiếp tục nóng lên sau một động thái bất ngờ từ tài khoản chính thức của Quả bóng vàng.

Theo AS, trang này mới đây đăng bài tổng hợp những cầu thủ từng khoác áo Barcelona và giành Quả bóng vàng. Danh sách gồm nhiều huyền thoại như Luis Suárez Miramontes, Johan Cruyff, Hristo Stoichkov, Rivaldo, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Luis Figo, Lionel Messi hay Ousmane Dembele.

Điểm đáng chú ý nằm ở việc Rodri cũng được nhắc đến như một cái tên có thể nối dài danh sách này trong tương lai. Cách tài khoản Quả bóng vàng đề cập tới tiền vệ Man City lập tức gây chú ý, bởi Barcelona đang đàm phán để đưa anh trở lại La Liga.

AS thậm chí xem bài đăng này như một động thái "đi trước" thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, hiện chưa có thông báo chính thức nào cho thấy Rodri đã đạt thỏa thuận gia nhập Barcelona.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, đội bóng xứ Catalonia đang thúc đẩy thương vụ sau khi tiền vệ 30 tuổi bày tỏ mong muốn trở lại quê nhà. Man City được cho là sẵn sàng lắng nghe đề nghị trong bối cảnh hợp đồng của Rodri không còn dài.

Barcelona xem Rodri là sự bổ sung quan trọng cho tuyến giữa. Khả năng kiểm soát nhịp độ, thoát pressing và tổ chức lối chơi của tuyển thủ Tây Ban Nha phù hợp với cách đội bóng muốn vận hành.

Real Madrid trước đó cũng theo sát Rodri. Tuy nhiên, Marca cho biết tiền vệ này ưu tiên Barcelona nếu quyết định rời Man City. Đây được xem là bước ngoặt đáng kể trong cuộc đua giành chữ ký của một trong những tiền vệ hàng đầu thế giới.

Rodri cũng đang nằm trong nhóm ứng viên đáng chú ý cho Quả bóng vàng 2026. Vì vậy, việc tài khoản của giải thưởng đặt anh cạnh những danh thủ Barcelona càng khiến người hâm mộ suy đoán về điểm đến tiếp theo.

Dù vậy, quá trình đàm phán giữa Barcelona và Man City vẫn chưa khép lại. Mức phí, cấu trúc thanh toán và hợp đồng cá nhân còn là những vấn đề cần được giải quyết trước khi thương vụ có thể hoàn tất.

Bài đăng của Quả bóng vàng vì thế chưa phải sự xác nhận. Nhưng trong thời điểm tương lai Rodri đang được quan tâm đặc biệt, chi tiết này đủ khiến tin đồn anh chuyển tới Camp Nou thêm sức nặng.