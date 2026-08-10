Vì sao tuyển Việt Nam chơi hay sân khách, đá dở sân nhà?

Tuyển Việt Nam thắng Timor-Leste 7-0, hạ Indonesia 3-0 ngay trên sân khách, nhưng lại hòa Singapore 0-0 và chật vật thắng Campuchia 3-1 tại sân nhà.

Vấn đề có thể không nằm ở sân đấu, mà ở trạng thái tâm lý: càng bị đặt vào thế phải cảnh giác, Việt Nam càng chơi tập trung và hiệu quả; ngược lại, khi được xem là đội cửa trên tuyệt đối, sự chủ quan dường như khiến họ đánh mất một phần độ sắc bén.

Sân Mỹ Đình không còn là điểm tựa của tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

Khi không được phép chủ quan, Việt Nam lại đá hay

Nhìn vào 4 trận của Việt Nam, khác biệt giữa sân nhà và sân khách là rất rõ. Trên sân khách, Việt Nam thắng Timor-Leste 7-0 rồi Indonesia 3-0, ghi 10 bàn và không thủng lưới. Ngược lại, hai trận sân nhà đều diễn ra theo kịch bản khó khăn hơn nhiều: hòa Singapore 0-0 và chỉ thắng Campuchia 3-1 nhờ bàn phản lưới nhà của đối phương ở thời điểm cuối trận.

Thoạt nhìn, có thể nghĩ Việt Nam hợp với sân khách hơn. Nhưng nhìn kỹ vào cách các trận đấu diễn ra, một nguyên nhân khác đáng được chú ý: trạng thái tâm lý của đội tuyển.

Gặp Indonesia, Việt Nam biết mình đang đối đầu với một trong những đối thủ đáng gờm nhất giải, lại phải thi đấu trên sân khách. Không có nhiều lý do để các cầu thủ được phép thả lỏng. Mỗi pha phản công, mỗi khoảng trống phía sau hàng thủ Indonesia đều được tận dụng với sự quyết đoán cao.

Điều đáng nói là thống kê xG lại cho thấy Việt Nam không tạo ra quá nhiều cơ hội như người ta tưởng. Đội chỉ có khoảng 1,15 xG nhưng ghi tới 3 bàn. Điều đó phản ánh khả năng chuyển hóa cơ hội vượt xa kỳ vọng. Trước Singapore, câu chuyện hoàn toàn ngược lại. Việt Nam có tới 1,8 xG nhưng không ghi được bàn nào.

Campuchia tiếp tục cho thấy vấn đề ấy. Việt Nam vẫn kiểm soát thế trận và tạo ra sức ép, nhưng không thể giải quyết trận đấu một cách thuyết phục. Bàn phản lưới nhà của hậu vệ Campuchia gần cuối trận giúp Việt Nam tháo nút thắt và sau đó Đình Bắc hoàn tất cú đúp để ấn định chiến thắng 3-1. Nếu không có bàn thắng được biếu đó, có lẽ Việt Nam đã dính hai trận hòa liên tiếp trên sân nhà.

Sẽ có người đặt câu hỏi tại sao đá với Singapore và Campuchia, các học trò của HLV Kim Sang-sik không đá như trận gặp Indonesia? Vấn đề là vị thế, tâm lý và thời điểm.

Các cầu thủ Việt Nam thăng hoa trong trận thắng Indonesia. Ảnh: Minh Chiến.

Vấn đề sân nhà thực chất là bài toán tâm lý

Sau chiến thắng 7-0 trước Timor-Leste, Việt Nam bước vào trận Singapore với vị thế của đội cửa trên tuyệt đối. Đối thủ lại chủ động phòng ngự thấp. Trong hoàn cảnh ấy, tâm lý "rồi bàn thắng sẽ đến" rất dễ xuất hiện. Và chỉ cần sự tập trung giảm đi một chút, những cơ hội vốn có giá trị xG cao đều không còn được chuyển hóa thành bàn thắng. Điều đó cũng xảy ra trong trận gặp Campuchia, nhưng chúng ta may mắn có được bàn thắng.

Điều này cho thấy nghịch lý của Việt Nam không đơn giản là đá sân khách hay hơn sân nhà. Đội tuyển có vẻ chơi tốt hơn khi đối thủ khiến họ cảm thấy mình không được phép mắc sai lầm. Indonesia đã tạo ra cảm giác ấy. Singapore và Campuchia thì ngược lại.

Khi gặp một đối thủ mạnh, Việt Nam buộc phải cảnh giác với từng pha lên bóng. Khi gặp đối thủ yếu hơn, Việt Nam phải chủ động áp đặt, phá một hàng phòng ngự thấp và kiên nhẫn tìm kiếm bàn thắng. Đây mới là bài kiểm tra khó đối với một đội bóng được đánh giá cao.

12 năm trước, cũng tại bán kết AFF Cup, tuyển Việt Nam của HLV Toshiya Miura được đánh giá cao hơn, dẫn 2-1 ở lượt đi trước khi thua 2-4 tại lượt về trên sân nhà Mỹ Đình. Ảnh: Minh Chiến.

Khác biệt về tâm lý ấy là rất rõ ràng ở nhiều vị trí. Cặp đôi Xuân Mạnh - Thành Chung vừa chơi như lên đồng trước hàng công Indonesia bỗng trở nên ngờ nghệch đến lạ thường, dễ dàng bị các cầu thủ tấn công tầm trung của Campuchia gây khó dễ. Tuyến giữa vừa bóp nghẹt mọi khoảng trống của Thom Haye bỗng bị các tiền vệ Campuchia quần cho điên đảo. Sự tập trung, tính ổn định là điều tuyển Việt Nam hiện tại còn thiếu khá nhiều.

Và trận bán kết tới đây có thể là thử thách quan trọng nhất. Malaysia là một đội bóng mạnh nhưng chỉ e chúng ta có tâm lý chủ quan trước đối thủ. Có nhiều lý do để chủ quan như Malaysia đang khủng hoảng lực lượng sau khi bị FIFA xử vụ 7 cầu thủ nhập tịch không hợp lệ. Tuyển Việt Nam cũng vừa thắng Malaysia 3-1 ở vòng loại Asian Cup hồi tháng 3. Chúng ta cũng vừa vượt qua vòng bảng theo cách thuyết phục, còn họ chật vật trước cả Myanmar lẫn Philippines.

Nhập cuộc với từng ấy lợi thế, tuyển Việt Nam có cơ sở để chủ quan. Và chủ quan trước một đối thủ khó lường như vậy có thể là bản án tử. Nhiều người hẳn chưa quên bán kết AFF Cup 2014, nơi tuyển Việt Nam dẫn 2-1 ở lượt đi rồi thua 2-4 tại lượt về.

Hy vọng trận lượt đi trên sân Malaysia vào 16/8, chúng ta sẽ chơi với tinh thần và đẳng cấp như trận đá trên sân Indonesia. Bằng không, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn trong trận lượt về trên sân nhà.

Highlights Việt Nam 3-1 Campuchia Tối 7/8, Việt Nam vượt qua Campuchia với tỷ số 3-1 ở lượt trận cuối bảng A ASEAN Cup 2026, qua đó tiến vào bán kết với vị trí nhất bảng.

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