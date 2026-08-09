Đối thủ của tuyển Việt Nam ở bán kết mạnh yếu thế nào?

Tuyển Malaysia, đối thủ của Việt Nam ở bán kết ASEAN Cup 2026, thích tấn công biên, phối hợp nhanh và chơi hiệu quả ở khu 1/3 sân cuối bên phía đối phương.

Tuyển Việt Nam gặp Malaysia ở bán kết ASEAN Cup 2026. Sau loạt trận cuối của bảng B tối 8/8, "Những chú hổ" thắng tuyển Philippines 1-0 để vào vòng đấu loại trực tiếp với vị trí nhì bảng.

Xếp hạng chung cuộc bảng B ASEAN Cup 2026. Đồ họa: ASEAN United FC.

Lịch sử đối đầu đang đứng về tuyển Việt Nam. Trong 25 lần chạm trán, các "Chiến binh sao vàng" thắng tới 17 trận, hòa 3 trận và chỉ nhận 5 thất bại. Lần gần nhất tuyển Việt Nam thua Malaysia cách đây 12 năm, với tỷ số 2-4 tại bán kết lượt về AFF Cup (nay là ASEAN Cup) 2014. Hơn một thập kỷ qua, các "Chiến binh sao vàng" bất bại 10 trận liên tiếp trước "Những chú hổ". Trong 10 trận không thua ấy của tuyển Việt Nam, chỉ có một trận hòa với tỷ số 2-2 tại chung kết lượt đi AFF Cup 2018, còn lại là 9 chiến thắng.

Vậy, ở ASEAN Cup 2026, tuyển Malaysia mạnh cỡ nào?

Điểm mạnh và yếu

Theo Sofascore, lối chơi của tuyển Malaysia thiên về tấn công biên và phối hợp nhanh trong sơ đồ 4-3-3. Đoàn quân của HLV (tạm quyền) Tan Cheng Hoe cũng sở hữu khả năng kiểm soát bóng trên phần sân đối phương hiệu quả. Tính tới trước trận cuối vòng bảng, thắng tuyển Philippines 1-0 tối 8/8, số đường chuyền chính xác mỗi trận của Malaysia ở sân đối thủ đạt mức 77. Các thông số còn lại của "Những chú hổ" chỉ ở mức trung bình.

Chiều ngược lại, điểm yếu lớn nhất của tuyển Malaysia là sự sáng tạo. "Chúng tôi thiếu sự sáng tạo ở tuyến trên", hậu vệ Ubaidullah Shamsul Fazili nói sau thất bại 0-2 trước tuyển Thái Lan ngày 1/8.

Sau 4 trận vòng bảng, tuyển Malaysia chỉ có vỏn vẹn 2 cầu thủ có thể tạo cơ hội ăn bàn nguy hiểm là Pavithran Gunalan và Wan Kuzain. Mỗi người cũng chỉ có đúng 1 lần tạo cơ hội ngon ăn. Trong top 10 cầu thủ có nhiều đường chuyền mở ra cơ hội dứt điểm nhất ASEAN Cup 2026 tính tới hiện tại, tuyển Malaysia không có bất kỳ cái tên nào.

Ngoài sự sáng tạo, thể lực và sự ăn ý cũng là vấn đề của "Những chú hổ". "Không thể phủ nhận các tuyển thủ Malaysia chưa đạt thể trạng tốt nhất. Chúng tôi chưa có sự chuẩn bị tốt về thể lực. Ban huấn luyện Malaysia cũng đang cải thiện khả năng phối hợp và sự ăn ý cho cầu thủ. Chúng tôi vẫn còn những điểm yếu và cần thêm thời gian để hoàn thiện", Tan Cheng Hoe phát biểu sau trận thắng tuyển Myanmar 2-1 tối 25/7.

Tuyển Malaysia chưa có nhiều ấn tượng rõ nét về lối chơi cũng như nhiều điểm mạnh nổi bật. Tuy nhiên, "Những chú hổ" sở hữu những cá nhân đáng chú ý.

Những gương mặt nổi bật

Ở hàng thủ, cái tên được chú ý nhất của tuyển Malaysia là trung vệ lệch trái Ubaidullah Shamsul Fazili. Theo Sofascore, cầu thủ sinh năm 2003 đang dẫn đầu hai thông số của tuyển Malaysia: 64 đường chuyền chính xác (tỷ lệ 91%) và 1,2 lần cắt bóng mỗi trận. Ubaidullah được kỳ vọng sẽ làm giảm sự nguy hiểm của hàng công tuyển Việt Nam, đội bóng đang có nhiều bàn thắng nhất ASEAN Cup 2026 tính tới hết vòng bảng với 13 lần xé lưới đối thủ.

Không phải mẫu hậu vệ chỉ biết phòng thủ, số 3 còn đóng góp nhiều vào lối chơi của tuyển Malaysia với khả năng phân phối bóng của mình.

Ubaidullah (phải) là trái tim nơi hàng thủ tuyển Malaysia. Ảnh: Getty.

"Đây là hậu vệ toàn diện nhất ASEAN Cup 2026. Cấu trúc tuyển Malaysia được xây dựng xoay quanh Ubaidullah. Không chỉ ngăn chặn những pha tấn công, cầu thủ này còn khởi đầu những tình huống lên bóng cho tuyển Malaysia. Trong mọi tình huống triển khai tấn công của tập thể này, bóng đều đi qua chân Ubaidullah trước khi hướng lên trên. Anh ấy gồng gánh cả đội trên lưng bằng khả năng kiểm soát bóng của mình", Mid Block, công ty cung cấp và phân tích dữ liệu thể thao tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) Indonesia phân tích.

Ở hàng tiền vệ, hai cái tên tuyển Việt Nam cần lưu tâm là sao nhập tịch Argentina, Sergio Aguero và Kuzain, cầu thủ đắt giá nhất đội hình tuyển Malaysia hiện tại khi được Transfermarkt định giá 400.000 euro.

Aguero đang là cầu thủ có số đường chuyền tạo cơ hội dứt điểm (1,8) và số đường chuyền dài chính xác (7,2) mỗi trận cao nhất của "Những chú hổ". Trong khi đó, Kuzain, cầu thủ đang chơi bóng tại United Super League, giải Hạng Hai Mỹ trong màu áo Sporting Jacksonville đã ghi 1 bàn và có 1 kiến tạo sau 4 trận vòng bảng. Aguero và Kuzain được kỳ vọng sẽ giúp tuyển Malaysia tạo đột biến trước Việt Nam, đội bóng mới nhận 1 bàn thua tính tới hiện tại.

Trên hàng công, bộ đôi Pavithran và sao nhập tịch Brazil, Paulo Josue, có thể gây ra nhiều sóng gió cho hàng phòng ngự tuyển Việt Nam. Tiền đạo cánh trái Pavithran đang là chân kiến tạo số một của tuyển Malaysia với 2 đường chuyền thành bàn và hai lần nhận giải Cầu thủ hay nhất trận ở các trận thắng Lào và Philippines. Còn trung phong cắm Josue đang là tay săn bàn số một với 3 lần lập công.

Trên khía cạnh cá nhân, Ubaidullah, Aguero, Kuzain, Pavithran và Josue là "xương sống" trong bộ khung của tuyển Malaysia. Ở khía cạnh tập thể, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe thường chơi tấn công biên, phối hợp nhanh và có điểm yếu lớn nhất là sự sáng tạo.

Highlights Malaysia 1-0 Philippines Tối 8/8, Malaysia vượt qua Philippines với tỷ số 1-0 ở lượt trận cuối bảng B ASEAN Cup 2026.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn