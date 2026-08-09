CĐV Malaysia ẩu đả sau vòng bảng ASEAN Cup

Hôm 8/8, vụ ẩu đả giữa các nhóm CĐV Malaysia sau trận gặp Philippines ở lượt cuối bảng B ASEAN Cup 2026 khiến khu vực bên ngoài sân Kuala Lumpur rơi vào cảnh hỗn loạn.

Cảnh ẩu đả bên ngoài sân Kuala Lumpur.

Theo New Straits Times, vụ việc xuất phát từ màn khiêu khích giữa nhiều nhóm CĐV. Những hành động quá khích này nhanh chóng đẩy căng thẳng lên cao, trước khi các bên lao vào xô xát. Các đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy cảnh tượng hỗn loạn, thậm chí ảnh hưởng đến giao thông trong khu vực.

Trật tự sau đó được vãn hồi, nhưng hiện chưa có thông tin chính thức về số người bị thương cũng như mức độ nghiêm trọng của vụ việc.

Truyền thông Malaysia cho biết nguyên nhân chính xác dẫn đến cuộc ẩu đả chưa được xác định. Chưa rõ cơ quan chức năng Malaysia có mở cuộc điều tra hay đưa ra biện pháp xử lý đối với những người liên quan không.

Sự cố làm dấy lên lo ngại về vấn đề an ninh khi tuyển Việt Nam làm khách trên sân Kuala Lumpur của Malaysia ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 vào ngày 16/8. Sau đó, tuyển Việt Nam sẽ tiếp Malaysia ở trận bán kết lượt về vào ngày 19/8 trên sân Mỹ Đình.

Việt Nam bước vào bán kết với tư cách đương kim vô địch. HLV Kim Sang-sik cùng các học trò được giao nhiệm vụ bảo vệ ngôi vương, đồng nghĩa với việc phải vượt qua Malaysia để giành quyền vào chung kết.

Highlights Việt Nam 3-0 Indonesia Tối 3/8, Việt Nam xuất sắc vượt qua Indonesia với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ 4 bảng A ASEAN Cup 2026.