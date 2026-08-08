Xác định được 2 cặp bán kết ASEAN Cup 2026

Việt Nam sẽ chạm trán Malaysia, trong khi Thái Lan đối đầu Singapore ở bán kết ASEAN Cup 2026.

Đối thủ của Việt Nam ở bán kết là Malaysia.

Tối 8/8, cục diện vòng bảng ASEAN Cup 2026 ngã ngũ sau khi Thái Lan đánh bại Myanmar 2-0, trong khi Malaysia vượt qua Philippines với tỷ số 1-0. Kết quả giúp Thái Lan dẫn đầu bảng B với thành tích toàn thắng, còn Malaysia cán đích ở vị trí thứ hai.

Tại bảng A, tuyển Việt Nam giành ngôi đầu bảng và Singapore đứng thứ hai. Như vậy, hai cặp bán kết ASEAN Cup 2026 sẽ là Singapore gặp Thái Lan và Malaysia đối đầu Việt Nam.

Ở cặp đấu đầu tiên, Singapore với lợi thế sân nhà sẽ tiếp đón Thái Lan ở trận lượt đi vào ngày 15/8, trước khi hai đội tái đấu tại Thái Lan vào ngày 18/8.

Trong khi đó, Việt Nam sẽ chạm trán Malaysia ở trận lượt đi trên sân đối phương diễn ra vào ngày 16/8. Trận lượt về được tổ chức vào ngày 19/8 trên của "Những chiến binh sao vàng".

Việc đứng đầu vòng bảng giúp Việt Nam và Thái Lan có lợi thế nhất định khi được chơi trận lượt về trên sân nhà. Đây cũng là hai đội được đánh giá cao sau màn trình diễn thuyết phục ở vòng bảng.

Với thể thức hai lượt trận, mọi sai lầm đều có thể phải trả giá đắt. Hai đội giành chiến thắng với tổng tỷ số hai lượt trận sẽ giành quyền vào chung kết ASEAN Cup 2026. Trận chung kết cũng có thể thức lượt đi và về.

Highlights Việt Nam 3-1 Campuchia Tối 7/8, Việt Nam vượt qua Campuchia với tỷ số 3-1 ở lượt trận cuối bảng A ASEAN Cup 2026, qua đó tiến vào bán kết với vị trí nhất bảng.