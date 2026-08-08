Thohir bê nguyên bài học thất bại từ Inter Milan về Indonesia

Indonesia vừa bị loại ngay từ vòng bảng ASEAN Cup 2026, trong khi John Herdman mới là HLV thứ ba được Erick Thohir lựa chọn kể từ khi ông nắm quyền bóng đá Indonesia.

Thohir không phải người kiên nhẫn.

Trước Shin Tae-yong, Patrick Kluivert rồi Herdman là một chuỗi thay đổi khiến người ta nhớ đến chính giai đoạn Thohir sở hữu Inter Milan: thay HLV liên tục, kỳ vọng lớn và thiếu kiên nhẫn với một quá trình tái thiết vốn cần thời gian. Có vẻ Thohir đang lặp lại một bài học mà đáng ra ông phải nhớ nhất từ thất bại ở Inter.

Inter từng trả giá cho những cuộc thay đổi quá nhanh

Thohir tiếp quản Inter năm 2013, khi đội bóng Italy bước xuống khỏi đỉnh cao của thời đại Jose Mourinho. Inter vô địch Champions League, Serie A và Coppa Italia mùa 2009/10, nhưng chỉ vài năm sau đã rơi vào khủng hoảng. Mùa 2012/13, ngay trước khi Thohir xuất hiện, Inter chỉ đứng thứ 9 Serie A. Sau đó, đội bóng trồi sụt lần lượt đứng thứ 5 mùa 2013/14, thứ 8 mùa 2014/15, thứ 4 mùa 2015/16 rồi lại tụt xuống thứ 7. Đó rõ ràng không phải lộ trình xây dựng một đội bóng trên đường trở lại đỉnh cao.

Nhưng vấn đề của Thohir không chỉ nằm ở chất lượng đội hình hay hạn chế tài chính. Nó còn nằm ở cách ông xử lý chiếc ghế HLV. Walter Mazzarri bắt đầu mùa 2013/14 và sang mùa kế tiếp. Roberto Mancini trở lại trong mùa 2014/15 và dẫn Inter cả mùa 2015/16. Nhưng ngay trước mùa 2016/17, Mancini ra đi và Frank de Boer được đưa vào thay thế. De Boer chỉ trụ được vài tháng, bị sa thải vào tháng 11/2016 sau chuỗi kết quả tệ hại. Chính hồ sơ HLV của Inter cho thấy giai đoạn 2013-2017 liên tục có những thay đổi trên băng ghế chỉ đạo.

Điều đáng nói là Inter không hề giải quyết được vấn đề bằng những lần thay đổi ấy. Đội bóng không vô địch Serie A trong thời Thohir, không trở lại Champions League và tiếp tục mất phương hướng về chiến thuật lẫn nhân sự. Mùa 2015/16, vị trí thứ tư đem lại chút hy vọng, nhưng nó chưa đủ để biến Inter thành một đội bóng có nền móng ổn định.

Mancini sau này còn chỉ ra một vấn đề rất đáng chú ý: Ông cảm thấy đội bóng đang phát triển và cần thêm thời gian, đồng thời phàn nàn về sự thiếu kiên nhẫn của ban lãnh đạo. Đó chính là bài học mà Thohir dường như chưa mang theo khi bước vào bóng đá Indonesia.

Vẻ thất vọng của HLV Herdman.

Indonesia đang đi vào đúng vết xe đổ ấy

Shin Tae-yong không phải một HLV hoàn hảo. Nhưng ông đã có gần 5 năm xây dựng Indonesia, đưa đội tuyển đi qua một quá trình nâng cấp đáng kể và tiến tới vòng loại thứ ba World Cup 2026. FIFA xác nhận Kluivert được bổ nhiệm tháng 1/2025 để thay Shin, người đã dẫn Indonesia từ vòng loại đầu tiên đến vòng loại thứ ba.

Chỉ vài tháng sau khi Kluivert thất bại trong mục tiêu World Cup, PSSI chấm dứt hợp tác với ông vào tháng 10/2025. Đầu năm 2026, John Herdman được chọn thay thế. Và giờ Indonesia bị loại khỏi ASEAN Cup ngay từ vòng bảng.

Điều đáng đặt câu hỏi không phải là Herdman có phải HLV tồi hay không. Cũng không phải Kluivert có xứng đáng bị sa thải hay không. Câu hỏi lớn hơn là: Indonesia thực sự đang xây dựng một đội tuyển theo một chiến lược dài hạn, hay cứ mỗi lần kết quả không như ý lại thay người đứng đầu?

Bởi một đội tuyển không thể vận hành giống một doanh nghiệp cần thay CEO khi KPI không đạt. HLV cần thời gian để tạo ra hệ thống chiến thuật, xây dựng bộ khung, phát triển cầu thủ và quan trọng nhất là tạo ra sự liên kết giữa các thế hệ.

Thohir dường như đang mắc lại chính vấn đề từng xuất hiện ở Inter là dùng việc thay đổi HLV như một công cụ để tạo ra sự thay đổi tức thời, trong khi vấn đề thực sự đòi hỏi một quá trình dài hơn.

Inter dưới Thohir không tìm được sự ổn định. Indonesia hôm nay cũng đứng trước nguy cơ tương tự. Thohir có thể đã học được rất nhiều từ thời gian thất bại ở Inter về tài chính, thương mại và quản trị. Nhưng nếu bài học quan trọng nhất là đừng liên tục phá vỡ quá trình xây dựng chỉ vì những kết quả ngắn hạn, thì có vẻ ông vẫn chưa học xong.

Và nếu Indonesia tiếp tục thay HLV mỗi khi một giải đấu thất bại, Herdman rất có thể sẽ không phải người cuối cùng trong vòng xoáy ấy. Herdman được tạm giữ chẳng qua là FIFA ASEAN Cup đang rất gần. Nếu không có thành tích tốt ở giải này, Herdman có lẽ sẽ phải ra đi dù hợp đồng còn dài. Thohir không thiếu tiền mà chỉ thiếu kiên nhẫn.