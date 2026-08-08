Cầu thủ Indonesia cãi vã với CĐV sau cú sốc bị loại

Thất vọng sau khi Indonesia bị loại từ vòng bảng ASEAN Cup 2026, nhiều CĐV Garuda trút giận lên đội tuyển, tạo nên màn tranh luận căng thẳng sau trận hòa Singapore.

Đồng đội buộc phải can ngăn Pattynama sau khi cầu thủ này cãi vã với CĐV trên sân. Ảnh: eBola Sport.

Tối 7/8, bầu không khí sau trận đấu giữa Indonesia và Singapore tại ASEAN Cup 2026 trở nên nóng hơn khi các cầu thủ của "Đại bàng Garuda" tiến đến khu vực CĐV nhà trên sân Jalan Besar (Singapore).

Indonesia bước vào trận cuối bảng A với nhiệm vụ buộc phải thắng để giành vé vào bán kết. Tuy nhiên, dù dẫn trước nhờ bàn thắng của Ragnar Oratmangoen, đội bóng xứ vạn đảo vẫn để Singapore gỡ hòa 1-1 và phải dừng bước.

Kết quả này khiến nhiều CĐV Indonesia trên sân không giữ được bình tĩnh. Một số người chỉ trích ngay trước mặt đội tuyển bằng những lời lẽ khó nghe, cho rằng các cầu thủ và ban huấn luyện phải chịu trách nhiệm vì không đáp ứng kỳ vọng.

Các cầu thủ dưới sân ban đầu tỏ ra bất bình và phản ứng lại khá nóng nảy, trong đó có sự góp mặt của Thom Haye và trung vệ Shayne Pattynama. Thậm chí để tránh tình hình leo thang, các đồng đội đã tiến đến ngăn cản Pattynama tiếp tục cuộc tranh luận.

HLV John Herdman mong CĐV bình tĩnh. Ảnh: eBola Sport.

HLV John Herdman là người đầu tiên bày tỏ sự lắng nghe và đề nghị mọi người bình tĩnh, làm dịu tình hình. Toàn bộ các cầu thủ Indonesia sau đó đã đứng lại nghe góp ý từ các CĐV trước khi đội trưởng Rizky Ridho đứng ra nói chuyện với người hâm mộ.

Những hình ảnh này được một số CĐV chia sẻ trên mạng xã hội X, đồng thời kênh truyền thông eBola Sport cũng trích lại video phản ứng của các cầu thủ Indonesia và tạo nên cuộc tranh luận sôi nổi.

“Không ai muốn thất bại. Không ai muốn thất vọng. Tất cả đều đã chiến đấu trong khả năng của mình”, một ý kiến chia sẻ trên mạng xã hội X.

Dù vậy, một bộ phận người hâm mộ lại chỉ trích các cầu thủ vì cho rằng họ đã phản ứng không phù hợp với sự thất vọng của CĐV. Một tài khoản viết: “Cầu thủ được tung hô quá mức nên mới thành ra như vậy. Giờ còn dám chống lại người hâm mộ”.

Các cầu thủ Indonesia sau đó đứng yên nghe phàn nàn từ CĐV nhà. Ảnh: eBola Sport.

Trái chiều với những lời chỉ trích, nhiều CĐV vẫn bảo vệ các cầu thủ. Họ cho rằng Tom Haye và đồng đội có quyền lên tiếng khi đã nỗ lực thi đấu.

“Dù sao họ cũng đã chiến đấu. Họ có muốn thua không? Tất nhiên là không. Hãy góp ý và cùng cải thiện”, một người hâm mộ viết.

Thất bại tại ASEAN Cup 2026 tiếp tục đẩy bóng đá Indonesia vào cuộc tranh luận lớn về khoảng cách giữa tham vọng và thực lực. Đội tuyển sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch, giá trị đội hình cao nhất giải, nhưng vẫn chưa thể biến lợi thế trên giấy tờ thành kết quả tốt trên sân.

Highlights Indonesia 1-1 Singapore Tối 7/8, Indonesia hòa Singapore 1-1 ở lượt trận cuối bảng A ASEAN Cup 2026, qua đó dừng bước tại giải khi chỉ xếp thứ ba chung cuộc.

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