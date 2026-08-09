VFF tri ân HLV Phan Thanh Hùng

Sáng 9/8, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) trao tặng HLV Phan Thanh Hùng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bóng đá Việt Nam”.

Sáng 9/8, Phó chủ tịch Nguyễn Xuân Vũ đại diện VFF trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bóng đá Việt Nam” cho HLV Phan Thanh Hùng tại nhà riêng của chiến lược gia 66 tuổi nhằm ghi nhận những đóng góp của ông cho sự phát triển bóng đá nước nhà.

"Tại buổi gặp mặt, Phó chủ tịch Nguyễn Xuân Vũ ân cần thăm hỏi sức khỏe của HLV Phan Thanh Hùng, đồng thời chuyển lời thăm hỏi và động viên từ Ban chấp hành và Thường trực Ban chấp hành VFF. Ông cũng xúc động nhắc lại những kỷ niệm đáng nhớ trong thời gian HLV Phan Thanh Hùng cùng tuyển U20 Việt Nam tập huấn tại Nhật Bản. Trước sự quan tâm của VFF, HLV Phan Thanh Hùng rất xúc động và cảm ơn", trang chủ VFF thông tin.

Bà Mai Thị Thanh Tuyền, vợ HLV Phan Thanh Hùng, thay mặt nhận kỷ niệm chương từ VFF. Ảnh: VFF.

HLV Phan Thanh Hùng hiện là Ủy viên Hội đồng HLV Quốc gia, từng là trợ lý ở tuyển Việt Nam từ năm 2008 tới năm 2011 và HLV trưởng U23 Việt Nam năm 2010. Năm 2012, ông từng dẫn dắt tuyển Việt Nam trong một giai đoạn. Trong thời gian này, thành tích đáng chú ý nhất của ông Hùng là vô địch AFF Cup (nay là ASEAN Cup) cùng tuyển Việt Nam năm 2008 với tư cách trợ lý cho ông Henrique Calisto.

Khi còn là cầu thủ, HLV Phan Thanh Hùng khoác áo CLB Đà Nẵng từ năm 1980 tới 1992 và 5 lần thi đấu cho tuyển Việt Nam năm 1993. Sau khi giải nghệ, ngoài các cấp độ tuyển Việt Nam, nhà cầm quân sinh năm 1960 lần lượt làm việc ở các CLB Đà Nẵng, Hà Nội, Quảng Ninh, Bình Dương trước khi có hai lần trở lại đội bóng sông Hàn năm 2023 và 2025. Từ đầu tháng 2, HLV Phan Thanh Hùng chia tay CLB Đà Nẵng trong vai trò giám đốc kỹ thuật và không làm việc ở bất kỳ đội bóng nào.

Ở cấp độ CLB, nhà cầm quân quê Đà Nẵng hai lần vô địch V.League, một lần giành Siêu cúp Quốc gia cùng CLB Hà Nội, một lần vô địch Siêu cúp Quốc gia và Cúp Quốc gia cùng CLB Quảng Ninh.

Về phong cách làm việc và triết lý, ông được HLV Henrique Calisto đánh giá là "thông minh", "chịu khó học hỏi" cũng như được các học trò cũ như Phạm Nguyên Sa hay Cristiano Roland ca ngợi vì khả năng thu phục nhân tâm. Ông Hùng được xem là kiến trúc sư trưởng cho hành trình vươn mình của CLB Hà Nội từ một đội bóng mới thăng hạng trở thành thế lực lớn nhất lịch sử V.League.