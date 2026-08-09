Mùa giải cuối của Ronaldo ở Saudi Arabia?

Nếu không gia hạn hợp đồng, Cristiano Ronaldo sẽ có mùa giải cuối để giúp Al-Nassr bảo vệ ngôi vương, chinh phục châu Á và ra đi trong vinh quang.

Ronaldo bước vào năm cuối hợp đồng với Al-Nassr.

Mùa giải mới có thể là chương cuối trong hành trình của Ronaldo tại Al-Nassr. Hợp đồng của siêu sao người Bồ Đào Nha được dự đoán sẽ không được gia hạn sau khi mùa giải khép lại, trong bối cảnh CLB Saudi Arabia đang tái cơ cấu tài chính và tìm cách giảm quỹ lương.

Nếu kịch bản đó xảy ra, Ronaldo chỉ còn một mùa giải để viết nên cái kết hoàn hảo cho câu chuyện góp phần thay đổi diện mạo bóng đá Saudi Arabia. Kể từ khi Ronaldo gia nhập Al-Nassr, giải Saudi Pro League chứng kiến làn sóng ngôi sao hàng đầu thế giới đổ bộ. Vì vậy, ngày anh chia tay Al-Nassr chắc chắn sẽ tạo tiếng vang lớn, đặc biệt nếu Ronaldo có thể khép lại hành trình bằng những danh hiệu.

Mục tiêu đầu tiên là bảo vệ chức vô địch Saudi Pro League. Al-Nassr đăng quang mùa trước, mang đến cho Ronaldo danh hiệu vô địch quốc gia kế tiếp trong sự nghiệp. Nếu tiếp tục lên ngôi, tiền đạo 41 tuổi sẽ có màn chia tay lý tưởng khi rời bóng đá Saudi Arabia trên đỉnh cao.

Ronaldo chưa gặt hái quá nhiều danh hiệu ở châu Á.

Thách thức lớn hơn nằm ở AFC Champions League Elite. Ronaldo nhiều lần chinh phục Champions League châu Âu nhưng chưa thể mang danh hiệu châu lục về cho Al-Nassr. Đây có thể là cơ hội cuối cùng để anh tạo dấu ấn lịch sử tại châu Á.

Tuy nhiên, Al-Nassr chắc chắn cần thêm những bản hợp đồng lớn nếu muốn cạnh tranh với các đối thủ mạnh nhất châu lục. Bên cạnh đó, việc thay đổi ban huấn luyện cũng đặt ra nhiều dấu hỏi về lối chơi và sự ổn định.

Về cá nhân, Ronaldo rõ ràng muốn giành lại danh hiệu Vua phá lưới. Tuổi tác là trở ngại không nhỏ, nhưng anh vẫn liên tục chứng minh khả năng ghi bàn đáng kinh ngạc. Nếu đây thật sự là mùa giải cuối cùng tại Al-Nassr, Ronaldo sẽ không muốn ra đi trong lặng lẽ. Anh muốn rời đi với tư cách nhà vô địch, Vua phá lưới và người đội trưởng giúp CLB chinh phục danh hiệu châu lục.

Một mùa giải thành công có thể biến cuộc chia tay thành lời chào đầy kiêu hãnh, còn thất bại sẽ để lại dấu hỏi về cái kết của một trong những thương vụ làm thay đổi bóng đá Saudi Arabia.

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