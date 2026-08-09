De Paul mặc áo Messi ăn mừng khiến cả sân xúc động

Hình ảnh Rodrigo De Paul cởi áo để lộ số 10 của Lionel Messi sau khi ghi bàn cho Inter Miami tạo nên khoảnh khắc xúc động dù cuối cùng, họ vẫn để Monterrey ngược dòng thắng 2-1.

De Paul ăn mừng bàn thắng bằng chiếc áo Messi mặc bên trong.

Trận đấu giữa Inter Miami và Monterrey tại Leagues Cup rạng sáng 9/8 mang ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức chỉ một ngày sau khi Jorge Messi, cha của Lionel Messi, qua đời ở tuổi 68. Trước giờ bóng lăn, cầu thủ hai đội tập trung giữa sân và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ ông Jorge Messi. Bầu không khí trầm lắng bao trùm sân đấu trong ngày Messi vắng mặt vì trở về Rosario (Argentina) để lo tang lễ của cha.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất đến ở đầu trận. Sau đường chuyền của Casemiro, Rodrigo De Paul tung cú sút từ ngoài vùng cấm, mở tỷ số cho Inter Miami. Ngay sau khi ghi bàn, tiền vệ người Argentina cởi áo ăn mừng và để lộ chiếc áo số 10 của Messi mặc bên trong.

Hành động của De Paul nhanh chóng gây xúc động với người hâm mộ trên sân cũng như mạng xã hội. Nhiều CĐV xem đây là lời tri ân chân thành mà người bạn thân nhất của Messi tại đội tuyển Argentina và Inter Miami dành cho gia đình anh trong thời điểm khó khăn.

Màn ăn mừng của De Paul được đông đảo khán giả ủng hộ.

De Paul và Messi vốn có mối quan hệ đặc biệt. Họ là những nhân tố quan trọng giúp Argentina vô địch Copa America 2021, World Cup 2022 và Copa America 2024. De Paul nhiều lần khẳng định Messi là nguồn cảm hứng lớn nhất trong sự nghiệp của mình.

Sự ra đi của Jorge Messi để lại khoảng trống lớn trong gia đình siêu sao 39 tuổi. Ông không chỉ là cha mà còn là người đồng hành trong những năm đầu sự nghiệp của Messi, từ Newell’s Old Boys đến Barcelona. Chính Jorge Messi là người kiên trì tìm kiếm cơ hội để con trai được điều trị hormone tăng trưởng và chuyển đến Tây Ban Nha khi mới 13 tuổi.

Trong ngày Messi không thể ra sân, bàn thắng và màn ăn mừng của De Paul đã trở thành biểu tượng của tình bạn, sự gắn kết và lòng tri ân dành cho người có ảnh hưởng lớn nhất trên hành trình đưa Messi trở thành huyền thoại bóng đá thế giới.

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