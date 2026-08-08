Cha Messi qua đời

Jorge Messi, cha và cũng là người đại diện lâu năm của Lionel Messi, qua đời ở tuổi 68 sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật.

Theo truyền thông Argentina, Jorge Messi trút hơi thở cuối cùng vào khoảng 22h ngày 7/8 tại một bệnh viện ở Rosario, quê nhà của gia đình. Ông được cho là phải điều trị trong thời gian dài trước khi qua đời.

Jorge Messi sinh ngày 1/1/1958 tại Rosario, tỉnh Santa Fe. Trước khi con trai trở thành ngôi sao bóng đá thế giới, ông từng làm việc tại một nhà máy kim loại. Sau đó, Jorge đóng vai trò quan trọng trong hành trình phát triển sự nghiệp của Lionel Messi.

Đầu những năm 2000, Jorge đưa cậu con trai 13 tuổi sang Barcelona tìm kiếm cơ hội phát triển. Đội bóng xứ Catalonia khi đó đồng ý hỗ trợ chi phí điều trị chứng thiếu hormone tăng trưởng của Messi. Quyết định ấy trở thành bước ngoặt, mở đường cho một trong những sự nghiệp vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Trong suốt sự nghiệp của Messi, Jorge đảm nhiệm nhiều công việc liên quan đến hợp đồng và các thỏa thuận thương mại của con trai, từ Barcelona, Paris Saint-Germain đến Inter Miami. Dù giữ vai trò quan trọng, ông luôn hạn chế xuất hiện trước truyền thông.

Sự vắng mặt của Jorge từng được nhắc đến trong World Cup 2026, khi Messi xúc động và bật khóc trên sân. Ngôi sao Argentina sau đó tiết lộ gia đình đang trải qua một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.

Jorge Messi để lại người vợ Celia Maria Cuccittini và bốn người con gồm Rodrigo, Matias, Lionel và Maria Sol. Ông khép lại cuộc đời của người cha có ảnh hưởng đặc biệt đến hành trình đưa Leo từ một cậu bé ở Rosario trở thành huyền thoại bóng đá thế giới.

Messi làm náo loạn giải hạng tư Argentina Ngày 25/7, Lionel Messi khiến sân Antonio Di Giacomo chật kín người hâm mộ khi xuất hiện cổ vũ Leones FC, đội bóng thuộc sở hữu của gia đình.