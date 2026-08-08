Cha Messi qua đời

Theo truyền thông Argentina, Jorge Messi trút hơi thở cuối cùng vào khoảng 22h ngày 7/8 tại một bệnh viện ở Rosario, quê nhà của gia đình. Ông được cho là phải điều trị trong thời gian dài trước khi qua đời.
Jorge Messi sinh ngày 1/1/1958 tại Rosario, tỉnh Santa Fe. Trước khi con trai trở thành ngôi sao bóng đá thế giới, ông từng làm việc tại một nhà máy kim loại. Sau đó, Jorge đóng vai trò quan trọng trong hành trình phát triển sự nghiệp của Lionel Messi.
Đầu những năm 2000, Jorge đưa cậu con trai 13 tuổi sang Barcelona tìm kiếm cơ hội phát triển. Đội bóng xứ Catalonia khi đó đồng ý hỗ trợ chi phí điều trị chứng thiếu hormone tăng trưởng của Messi. Quyết định ấy trở thành bước ngoặt, mở đường cho một trong những sự nghiệp vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.
Trong suốt sự nghiệp của Messi, Jorge đảm nhiệm nhiều công việc liên quan đến hợp đồng và các thỏa thuận thương mại của con trai, từ Barcelona, Paris Saint-Germain đến Inter Miami. Dù giữ vai trò quan trọng, ông luôn hạn chế xuất hiện trước truyền thông.
Sự vắng mặt của Jorge từng được nhắc đến trong World Cup 2026, khi Messi xúc động và bật khóc trên sân. Ngôi sao Argentina sau đó tiết lộ gia đình đang trải qua một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.
Jorge Messi để lại người vợ Celia Maria Cuccittini và bốn người con gồm Rodrigo, Matias, Lionel và Maria Sol. Ông khép lại cuộc đời của người cha có ảnh hưởng đặc biệt đến hành trình đưa Leo từ một cậu bé ở Rosario trở thành huyền thoại bóng đá thế giới.
Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.