Arsenal công bố tân binh Bruno Guimaraes

Arsenal chính thức xác nhận việc chiêu mộ thành công tiền vệ Bruno Guimaraes từ Newcastle United với mức phí chuyển nhượng 75 triệu bảng.

Bruno Guimaraes chính thức gia nhập Arsenal. Ảnh: Arsenal

Tuyển thủ Brazil đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 4 năm, kèm theo điều khoản tùy chọn gia hạn thêm một mùa giải, trở thành mảnh ghép quan trọng trong kế hoạch của huấn luyện viên Mikel Arteta.

Chia sẻ trong ngày ra mắt, Guimaraes bày tỏ sự hào hứng sau khi có những cuộc thảo luận trực tiếp với Giám đốc Thể thao Andrea Berta và chiến lược gia người Tây Ban Nha. Tiền vệ 28 tuổi khẳng định bản thân cần một thử thách mới trong sự nghiệp và cam kết sẽ thi đấu như một "chiến binh" để cùng đội bóng tạo nên những kỷ niệm đẹp.

Về phía lãnh đạo Arsenal, Giám đốc Berta đánh giá cao phẩm chất lãnh đạo và sự đa năng của tân binh đến từ Newcastle. Ông nhận định Guimaraes là mẫu tiền vệ toàn diện, có khả năng chơi tốt ở cả vị trí phòng ngự lẫn box-to-box.

Với phong độ ổn định qua từng năm, tuyển thủ Brazil được kỳ vọng sẽ giúp Arsenal nâng cao tiêu chuẩn chuyên môn và tăng cường tính cạnh tranh nội bộ cho mục tiêu chinh phục các danh hiệu lớn.

Trước khi cập bến Bắc London, Guimaraes có hành trình ấn tượng tại Newcastle kể từ khi gia nhập từ Lyon vào năm 2021. Anh bỏ túi hơn 150 lần ra sân và mang băng thủ quân của đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh trong hai mùa giải gần đây.

Trước Guimaraes, "Pháo thủ" đã mua đứt Piero Hincapie và chiêu mộ bộ đôi tân binh Christos Tzolis và Illan Meslier ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

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