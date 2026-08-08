Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Lý do Newcastle buộc phải bán Guimaraes cho Arsenal

  • Thứ bảy, 8/8/2026 08:51 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Newcastle khẳng định không hề có kế hoạch bán Bruno Guimaraes cho Arsenal, nhưng cuối cùng phải nhượng bộ vì động thái của cầu thủ người Brazil.

Guimaraes bày tỏ mong muốn đến Arsenal thi đấu. Ảnh: Reuters.

Giám đốc thể thao Ross Wilson lần đầu lên tiếng về thương vụ Bruno Guimaraes chuyển sang Arsenal với mức phí khoảng 75 triệu bảng. Ông cho biết Newcastle không chủ động đưa tiền vệ người Brazil lên thị trường chuyển nhượng.

“Chúng tôi không muốn bán Bruno. Điều đó không nằm trong kế hoạch. Không ai ở CLB, kể cả các ông chủ, muốn chia tay cậu ấy”, Wilson phát biểu trong chuyến tập huấn của Newcastle tại Tây Ban Nha.

Theo Wilson, Guimaraes là đội trưởng và có vai trò đặc biệt quan trọng trong đội hình. Tuy nhiên, tiền vệ 28 tuổi đã có cuộc trao đổi rất thẳng thắn với ban lãnh đạo và bày tỏ mong muốn được tìm kiếm thử thách mới.

“Bruno nói với chúng tôi, trong trạng thái rất xúc động, rằng cậu ấy muốn ra đi. Điều đó không có nghĩa cậu ấy muốn đi là sẽ được đi, nhưng rõ ràng nó ảnh hưởng đến cách chúng tôi cân nhắc khi nhận được một đề nghị ở mức phí đủ lớn”, Wilson nói thêm.

Newcastle đánh giá mức phí 75 triệu bảng là con số rất cao đối với một cầu thủ ở tuổi 28. Dù vậy, Wilson khẳng định việc bán Guimaraes chưa bao giờ là một phần trong chiến lược chuyển nhượng của CLB ở mùa hè này.

Sự ra đi của Guimaraes khép lại một mùa hè đầy biến động tại sân St James’ Park. Trước đó, Newcastle đã chia tay Anthony Gordon và Sandro Tonali, trong khi HLV Eddie Howe từ chức. Matthias Jaissle vừa được bổ nhiệm làm tân thuyền trưởng của đội bóng.

Nếu hoàn tất, Bruno Guimaraes sẽ trở thành một trong những bản hợp đồng đáng chú ý nhất của Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè 2026, đồng thời để lại khoảng trống lớn ở tuyến giữa Newcastle.

Tỷ phú Hàn Quốc sắp đón tin vui từ Arsenal, Liverpool

Lyon có thể thu về gần 16 triệu euro từ hai thương vụ liên quan đến Bruno Guimaraes và Bradley Barcola, qua đó cải thiện đáng kể tình hình tài chính khó khăn của CLB.

09:27 6/8/2026

Những vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

Arsenal đón sự bổ sung chất lượng cho tuyến giữa ở mùa giải 2026/27 mang tên Bruno Guimaraes.

08:50 6/8/2026

Arsenal kích nổ 'bom tấn' Bruno Guimaraes

Sau khoảng thời gian dài đàm phán, Arsenal chính thức đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Bruno Guimaraes từ Newcastle với mức phí 75 triệu bảng.

15:54 5/8/2026

Guimaraes đá hỏng phạt đền trước Na Uy Phút 14 trận đấu giữa Na Uy và Brazil sáng 6/7 tại vòng 16 đội World Cup 2026, Bruno Guimares bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số sau khi sút hỏng quả phạt đền.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Đào Trần

Guimaraes Tuyển Brazil Ross Wilson Bruno Guimaraes Newcastle Arsenal

    Đọc tiếp

    Thủ môn rời MU với giá kỷ lục

    Thủ môn rời MU với giá kỷ lục

    0

    Middlesbrough hoàn tất thương vụ chiêu mộ Radek Vitek từ MU với mức phí 14 triệu bảng, qua đó trở thành thủ môn đắt giá nhất lịch sử Championship.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý