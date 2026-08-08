Lý do Newcastle buộc phải bán Guimaraes cho Arsenal

Newcastle khẳng định không hề có kế hoạch bán Bruno Guimaraes cho Arsenal, nhưng cuối cùng phải nhượng bộ vì động thái của cầu thủ người Brazil.

Guimaraes bày tỏ mong muốn đến Arsenal thi đấu. Ảnh: Reuters.

Giám đốc thể thao Ross Wilson lần đầu lên tiếng về thương vụ Bruno Guimaraes chuyển sang Arsenal với mức phí khoảng 75 triệu bảng. Ông cho biết Newcastle không chủ động đưa tiền vệ người Brazil lên thị trường chuyển nhượng.

“Chúng tôi không muốn bán Bruno. Điều đó không nằm trong kế hoạch. Không ai ở CLB, kể cả các ông chủ, muốn chia tay cậu ấy”, Wilson phát biểu trong chuyến tập huấn của Newcastle tại Tây Ban Nha.

Theo Wilson, Guimaraes là đội trưởng và có vai trò đặc biệt quan trọng trong đội hình. Tuy nhiên, tiền vệ 28 tuổi đã có cuộc trao đổi rất thẳng thắn với ban lãnh đạo và bày tỏ mong muốn được tìm kiếm thử thách mới.

“Bruno nói với chúng tôi, trong trạng thái rất xúc động, rằng cậu ấy muốn ra đi. Điều đó không có nghĩa cậu ấy muốn đi là sẽ được đi, nhưng rõ ràng nó ảnh hưởng đến cách chúng tôi cân nhắc khi nhận được một đề nghị ở mức phí đủ lớn”, Wilson nói thêm.

Newcastle đánh giá mức phí 75 triệu bảng là con số rất cao đối với một cầu thủ ở tuổi 28. Dù vậy, Wilson khẳng định việc bán Guimaraes chưa bao giờ là một phần trong chiến lược chuyển nhượng của CLB ở mùa hè này.

Sự ra đi của Guimaraes khép lại một mùa hè đầy biến động tại sân St James’ Park. Trước đó, Newcastle đã chia tay Anthony Gordon và Sandro Tonali, trong khi HLV Eddie Howe từ chức. Matthias Jaissle vừa được bổ nhiệm làm tân thuyền trưởng của đội bóng.

Nếu hoàn tất, Bruno Guimaraes sẽ trở thành một trong những bản hợp đồng đáng chú ý nhất của Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè 2026, đồng thời để lại khoảng trống lớn ở tuyến giữa Newcastle.

Guimaraes đá hỏng phạt đền trước Na Uy Phút 14 trận đấu giữa Na Uy và Brazil sáng 6/7 tại vòng 16 đội World Cup 2026, Bruno Guimares bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số sau khi sút hỏng quả phạt đền.

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