Ronaldo rơi khỏi top 4 thương vụ đắt nhất Real Madrid

Thương vụ Yan Diomande khiến danh sách những bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Real Madrid có sự xáo trộn lớn.

Cristiano Ronaldo tụt xuống vị trí thứ năm trong danh sách những thương vụ đắt giá nhất của Real Madrid.

Real Madrid biến Diomande thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử CLB. Đội chủ sân Bernabeu chi khoảng 125-130 triệu euro để đưa cầu thủ chạy cánh 19 tuổi về từ RB Leipzig, chưa kể các điều khoản bổ sung có thể nâng tổng giá trị thương vụ lên 140 triệu euro.

Sự xuất hiện của Diomande khiến nhiều thương vụ đình đám trong quá khứ bị đẩy xuống một bậc. Ronaldo, người từng phá kỷ lục chuyển nhượng thế giới khi gia nhập Real năm 2009, giờ chỉ đứng thứ năm trong danh sách những cầu thủ đắt giá nhất lịch sử đội bóng.

Canh bạc kỷ lục với Diomande

Real Madrid ký hợp đồng với Diomande đến năm 2033. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà trở lại Tây Ban Nha chỉ hơn một năm sau khi rời Leganes để gia nhập Leipzig với giá khoảng 20 triệu euro.

Tại Bundesliga, Diomande tiến bộ nhanh chóng khi ghi 12 bàn và có 9 kiến tạo sau 33 trận ở mùa giải 2025/26. Màn trình diễn nổi bật tại World Cup 2026 càng giúp giá trị của cầu thủ chạy cánh này tăng mạnh.

Yan Diomande trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Real Madrid sau khi chuyển đến từ RB Leipzig.

Theo cách tính bao gồm các khoản bổ sung, Diomande đứng đầu danh sách với mức phí có thể lên tới 140 triệu euro. Jude Bellingham xếp sau với tổng giá trị khoảng 127 triệu euro, trong khi Eden Hazard đứng thứ ba với 120,8 triệu euro.

Gareth Bale, người gia nhập Real Madrid từ Tottenham năm 2013, giữ vị trí thứ tư với mức phí 101 triệu euro. Cristiano Ronaldo tụt xuống thứ năm sau khi từng khiến Real phải trả 94-96 triệu euro cho Manchester United.

Các vị trí còn lại trong top 10 lần lượt thuộc về Aurelien Tchouameni với 80 triệu euro, Zinedine Zidane 77,5 triệu euro, James Rodriguez 75 triệu euro, Kaka 67 triệu euro và Luka Jovic 63 triệu euro.

Mức phí giữa các nguồn có thể chênh lệch do cách tính khác nhau. Một số thống kê chỉ ghi nhận khoản tiền cố định Real Madrid trả cho CLB bán, trong khi những danh sách khác cộng thêm tiền thưởng và các điều khoản phụ thuộc thành tích.

Nếu chỉ xét phí cố định, Real Madrid chi 125 triệu euro cho Diomande, 103 triệu euro cho Bellingham, 101 triệu euro cho Bale và 100 triệu euro cho Hazard. Dù tính theo cách nào, Diomande vẫn là khoản đầu tư ban đầu lớn nhất lịch sử đội bóng.

Giá chuyển nhượng không bảo đảm thành công

Danh sách những bản hợp đồng đắt giá nhất Real Madrid cho thấy mức phí chuyển nhượng không phải lúc nào cũng phản ánh hiệu quả trên sân.

Real Madrid từng trả 101 triệu euro để chiêu mộ Gareth Bale từ Tottenham vào năm 2013.

Ronaldo chỉ đứng thứ năm về giá trị, nhưng lại là thương vụ thành công nhất. Tiền đạo người Bồ Đào Nha ghi 450 bàn sau 438 trận, trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử Real Madrid và góp công vào 4 chức vô địch Champions League.

Bale cũng để lại dấu ấn với 19 danh hiệu, trong đó có 5 Champions League. Bellingham nhanh chóng chứng minh giá trị ngay trong mùa giải đầu tiên, còn Zidane trở thành biểu tượng của CLB cả trên sân cỏ lẫn băng ghế huấn luyện.

Ở chiều ngược lại, Hazard là một trong những thương vụ gây thất vọng lớn nhất. Những chấn thương liên tiếp khiến tiền vệ người Bỉ chỉ ghi 7 bàn trong 77 lần ra sân. Kaka, Jovic hay James Rodriguez cũng không thể duy trì vị thế tương xứng với số tiền Real Madrid bỏ ra.

Diomande vì thế phải đối mặt với sức ép rất lớn. Cầu thủ 19 tuổi không chỉ phải cạnh tranh trong hàng công vốn đã có nhiều ngôi sao, mà còn phải chứng minh Real Madrid không sai khi đặt vào anh khoản đầu tư chưa từng có.