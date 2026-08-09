Việt Nam dẫn đầu về fair-play, Indonesia đứng cuối

Sau vòng bảng ASEAN Cup 2026, Việt Nam đang là đội tuyển "chơi đẹp" nhất giải, trong khi Indonesia đứng cuối bảng thống kê này.

Việt Nam chơi fair-play nhất giải. Ảnh: Minh Chiến.

Theo số liệu được công bố sau vòng bảng, Việt Nam chỉ nhận 24 lỗi, 1 thẻ vàng và không có thẻ đỏ. Thành tích này giúp đoàn quân của HLV Kim Sang-Sik đứng đầu danh sách những đội tuyển "chơi đẹp" ở ASEAN Cup.

Timor-Leste xếp ngay sau Việt Nam với 25 lỗi, 5 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ. Singapore đứng thứ ba với 33 lỗi, 8 thẻ vàng và không nhận thẻ đỏ. Malaysia và Campuchia lần lượt xếp thứ 4, thứ 5.

Ở chiều ngược lại, Indonesia là đội kém fair-play nhất ASEAN Cup 2026 sau vòng bảng. Đội bóng xứ vạn đảo mắc tới 56 lỗi, nhận 10 thẻ vàng dù không phải nhận thẻ đỏ nào.

Philippines đứng thứ 6 với 43 lỗi và 8 thẻ vàng. Thái Lan đứng thứ 7 với 44 lỗi và 4 thẻ vàng, trong khi Myanmar và Lào lần lượt xếp thứ 8 và thứ 9.

Khoảng cách giữa Việt Nam và Indonesia khá lớn. Đội tuyển Việt Nam chỉ mắc 24 lỗi, chưa bằng một nửa con số 56 của Indonesia. Đây là khác biệt đáng chú ý về khả năng kiểm soát lối chơi và hạn chế các tình huống phạm lỗi sau vòng bảng.

Indonesia sớm dừng bước tại ASEAN Cup 2026, thống kê này cũng khép lại một chiến dịch không như kỳ vọng của đội bóng xứ vạn đảo. Trong khi đó, Việt Nam tiếp tục hành trình với mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch.

Indonesia rời giải với 56 lỗi, 10 thẻ vàng và đứng cuối bảng kỷ luật.

Highlights Việt Nam 3-0 Indonesia Tối 3/8, Việt Nam xuất sắc vượt qua Indonesia với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ 4 bảng A ASEAN Cup 2026.