Khoảng lặng lạ thường của ASEAN Cup

ASEAN Cup 2026 bất ngờ chững lại gần một tuần trước bán kết, tạo ra khoảng nghỉ dài hiếm thấy giữa lúc giải đấu đang bước vào giai đoạn hấp dẫn nhất.

Tuyển Việt Nam có tới 9 ngày nghỉ giữa trận cuối vòng bảng và bán kết lượt đi gặp Malaysia, quãng nghỉ dài nhất trong bốn đội vào vòng knock-out. Ảnh: Minh Chiến.

Sau hơn hai tuần liên tục với các trận vòng bảng, ASEAN Cup 2026 bỗng rơi vào trạng thái im ắng. Tuyển Việt Nam kết thúc vòng bảng bằng chiến thắng 3-1 trước Campuchia tối 7/8, nhưng phải đến ngày 16/8 mới trở lại sân cỏ trong trận bán kết lượt đi trên sân Malaysia.

Khoảng cách lên tới 9 ngày khiến nhịp của giải đấu bị ngắt đúng ở thời điểm cuộc đua bắt đầu nóng lên. Singapore cũng nghỉ 8 ngày trước khi tiếp Thái Lan ngày 15/8, trong khi Malaysia có 8 ngày và Thái Lan 7 ngày chuẩn bị cho vòng 4 đội mạnh.

Điều đáng nói là đây không phải thay đổi phát sinh trong quá trình tổ chức. Ngay từ tháng 1, lịch chính thức đã xác định vòng bảng kéo dài đến ngày 8/8, còn bán kết lượt đi chỉ bắt đầu vào ngày 15 và 16/8. Các trận lượt về diễn ra ngày 18 và 19/8, trước khi chung kết được tổ chức ngày 22 và 26/8.

Chín ngày chờ một trận bán kết

Về chuyên môn, khoảng nghỉ dài mang đến lợi thế rõ ràng cho những đội còn lại. Sau 4 trận vòng bảng với mật độ ba hoặc bốn ngày một trận, các cầu thủ có thêm thời gian hồi phục, điều trị những vấn đề thể trạng và chuẩn bị chiến thuật kỹ hơn cho vòng knock-out.

Việt Nam là đội có quãng nghỉ dài nhất trong 4 đội bán kết. Thầy trò HLV Kim Sang-sik có 9 ngày từ trận gặp Campuchia đến chuyến làm khách tại Malaysia, khoảng thời gian đủ để ban huấn luyện giảm tải, phục hồi thể lực và nghiên cứu đối thủ thay vì phải lập tức di chuyển rồi bước vào trận đấu tiếp theo.

Tuy nhiên, dưới góc độ diễn biến giải đấu, khoảng nghỉ này tạo cảm giác hụt nhịp. Các cặp bán kết đã được xác định, sự chú ý dành cho cuộc đua vô địch đang lên cao nhưng khán giả phải chờ cả tuần lễ mới được xem bóng đá trở lại.

ASEAN Cup 2026 chững lại một tuần trước bán kết, nhưng sau đó các đội phải đá hai lượt chỉ cách nhau ba ngày. Ảnh: Minh Chiến.

So với ASEAN Cup 2024, khoảng trống năm nay càng dễ nhận thấy. Vòng bảng giải đấu cách đây hai năm khép lại ngày 21/12, sau đó Việt Nam đã gặp Singapore ở bán kết lượt đi ngày 26/12. Philippines cũng bước vào bán kết gặp Thái Lan ngày 27/12, tức chỉ 5-6 ngày sau khi vòng bảng kết thúc.

Khoảng nghỉ của ASEAN Cup 2026 cũng không xuất phát từ lịch FIFA. Cửa sổ thi đấu quốc tế tiếp theo dành cho các đội tuyển nam chỉ bắt đầu từ ngày 21/9 và kéo dài đến 6/10, cách khá xa giai đoạn knock-out của giải Đông Nam Á.

AFF đến nay không công bố lý do cụ thể cho việc để trống gần một tuần trước bán kết. Một chi tiết đáng chú ý là cả hai trận lượt đi được xếp vào cuối tuần, Singapore - Thái Lan ngày 15/8 và Malaysia - Việt Nam ngày 16/8. Việc lựa chọn hai ngày thứ bảy và chủ nhật có thể thuận lợi hơn cho khán giả đến sân và truyền hình, nhưng đó chỉ là suy luận từ cách bố trí lịch chứ chưa phải giải thích chính thức từ ban tổ chức.

Nghỉ dài rồi đá dồn

Nghịch lý lớn nhất nằm ở phần lịch ngay sau khoảng nghỉ này. ASEAN Cup dành gần một tuần để chuyển từ vòng bảng sang bán kết, nhưng khi bóng lăn trở lại, 4 đội gần như không còn khoảng thở.

Singapore và Thái Lan đá lượt đi ngày 15/8 rồi tái đấu ngày 18/8. Malaysia và Việt Nam gặp nhau ngày 16/8 trước khi đá lượt về tại Việt Nam ngày 19/8. Như vậy, mỗi cặp chỉ có hai ngày giữa hai lượt trận, trong đó còn phải tính thời gian di chuyển quốc tế. Trên thực tế, các đội tuyển luôn mất một ngày để di chuyển, còn ngày thứ hai đã là lịch họp báo chính thức và một buổi tập khớp sân thi đấu duy nhất.

Lịch chung kết tiếp tục cường độ ấy. Nếu vượt qua Malaysia, tuyển Việt Nam đá bán kết lượt về ngày 19/8 rồi chỉ có hai ngày trước trận chung kết lượt đi ngày 22/8. Đội vượt qua cặp Thái Lan - Singapore có thêm một ngày, nhưng vẫn phải nhanh chóng chuyển từ trạng thái hồi phục sang chuẩn bị cho trận tranh chức vô địch.

Khoảng nghỉ dài giúp các đội hồi phục thể lực, song cũng đặt ra bài toán duy trì cảm giác thi đấu và đà hưng phấn ở giai đoạn quyết định. Ảnh: Minh Chiến.

Vì thế, ASEAN Cup 2026 đang tạo ra một nhịp thi đấu khá đặc biệt: Nghỉ dài ở thời điểm các đội muốn duy trì đà hưng phấn, rồi đá dày khi mỗi trận đấu đều có thể quyết định chức vô địch.

Với tuyển Việt Nam, 9 ngày không thi đấu có thể là món quà cho thể lực và quá trình chuẩn bị chiến thuật. Nhưng giữ được cảm giác thi đấu, sự tập trung và nhịp vận hành sau khoảng nghỉ dài lại là câu chuyện khác.

ASEAN Cup đang ở thời điểm hấp dẫn nhất, nhưng trước khi 4 đội mạnh nhất trở lại, giải đấu phải đi qua một khoảng lặng khá lạ thường.

CĐV Indonesia nổi giận sau khi đội nhà bị loại khỏi ASEAN Cup Video ghi lại cảnh CĐV chỉ trích các cầu thủ Indonesia sau trận hòa 1-1 với Singapore ở lượt cuối bảng A ASEAN Cup 2026 thu hút sự chú ý trên X tối hôm 7/8.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.