Em trai sao Man City bị chuyên gia Indonesia chê 'vô dụng'

Chuyên gia Bung Towel gây tranh cãi vì công khai chỉ trích Eliano Reijnders sau khi Indonesia bị loại từ vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Eliano Reijnders (số 14) bị Bung Towel chỉ trích dữ dội. Ảnh: Minh Chiến.

Hôm 7/8, Indonesia phải dừng bước sớm khi bị Singapore cầm hòa 1-1 ở lượt trận cuối bảng A ASEAN Cup 2026. Chuyên gia bóng đá Tommy Welly, hay còn gọi là Bung Towel, đã tạo ra làn sóng tranh cãi với những nhận xét nặng nề về Eliano Reijnders.

Phát biểu trên chương trình Apa Kabar Indonesia Pagi của tvOne, Bung Towel cho rằng cầu thủ nhập tịch này không hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào bên hành lang phải. “Xin lỗi nhé, nếu nói thẳng thì là: tấn công không ổn, phòng ngự cũng không xong”, ông nói.

Chuyên gia Indonesia tiếp tục đẩy mức độ chỉ trích lên cao khi kết luận: “Thành thật mà nói, Eliano Reijnders không đạt yêu cầu, gần như vô dụng”.

Theo Bung Towel, cậu em trai của Tijjani Reijnders không chỉ gặp vấn đề chuyên môn mà còn ở tinh thần thi đấu. Ông cho biết không nhìn thấy sự tự tin, khát khao hay quyết tâm của cầu thủ này trong suốt trận đấu, đồng thời xem đây là vấn đề lớn trong việc lựa chọn đội hình của tuyển Indonesia.

Những phát biểu của Bung Towel lập tức chia rẽ dư luận Indonesia. Một bộ phận CĐV đồng tình và cho rằng Eliano chưa đáp ứng kỳ vọng, trong khi nhiều ý kiến khác cho rằng việc quy trách nhiệm cho một cá nhân là quá nặng nề.

Indonesia bước vào trận gặp Singapore với mục tiêu buộc phải thắng để giành vé vào bán kết. "Đại bàng Garuda" vượt lên ở phút 47 nhờ bàn của Ragnar Oratmangoen, nhưng Ilhan Fandi gỡ hòa ở phút 66. Tỷ số 1-1 khiến đội bóng xứ vạn đảo dừng bước với 7 điểm và xếp thứ ba, kém Singapore một điểm và Việt Nam 3 điểm sau 4 lượt đấu. Kết quả này đồng nghĩa Indonesia lần thứ hai liên tiếp bị loại ngay vòng bảng ASEAN Cup, tái hiện kịch bản từng xảy ra ở các kỳ giải 2012 và 2014.

Trong bối cảnh Indonesia tiếp tục thất bại ở đấu trường Đông Nam Á, tranh luận về chất lượng của các cầu thủ nhập tịch và cách lựa chọn đội hình đang trở thành chủ đề nóng của bóng đá nước này.

Highlights Indonesia 1-1 Singapore Tối 7/8, Indonesia hòa Singapore 1-1 ở lượt trận cuối bảng A ASEAN Cup 2026, qua đó dừng bước tại giải khi chỉ xếp thứ ba chung cuộc.

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