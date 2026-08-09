Marmoush lập cú đúp giúp Man City thắng ngược Atletico

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Omar Marmoush tỏa sáng giúp Manchester City ngược dòng đánh bại Atletico Madrid. Ảnh: Manchester City
Trong trận giao hữu tại sân vận động World Cup Seoul trước hơn 50.000 khán giả, Manchester City dù bị dẫn trước trong hiệp một, nhưng đã lột xác mạnh mẽ trong hiệp hai để khẳng định sức mạnh tấn công đầy biến ảo, khép lại một màn trình diễn mãn nhãn tại Hàn Quốc.
Đến phút 89, Rayan Ait-Nouri tận dụng cơ hội để ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1 cho Manchester City. Dù Atletico Madrid nỗ lực tìm bàn gỡ, sự chắc chắn của Gianluigi Donnarumma giúp đại diện nước Anh bảo toàn tỷ số.
"The Citizens" chính thức khép lại giai đoạn tiền mùa giải tương đối thành công. Giờ đây, thầy trò Maresca sẽ chuẩn bị cho trận tranh Siêu cúp Anh gặp Arsenal vào ngày 16/8 tới.
Năm huy hoàng của Quỷ đỏ Manchester
1999 - Manchester United: Cú ăn ba và tất cả là bản ghi ký ức sống động về mùa giải lịch sử của đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh. Nhà báo Matt Dickinson tái hiện hành trình chinh phục ba danh hiệu lớn của MU trong cùng một mùa giải, đồng thời phác họa hình ảnh Sir Alex Ferguson như một nhà kiến thiết vĩ đại, người đã định hình văn hóa chiến thắng và truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ.