Marmoush lập cú đúp giúp Man City thắng ngược Atletico

Tối 9/8, Manchester City đã ngược dòng đánh bại Atletico Madrid với tỷ số 3-1 nhờ màn tỏa sáng của tiền đạo Omar Marmoush.

Omar Marmoush tỏa sáng giúp Manchester City ngược dòng đánh bại Atletico Madrid. Ảnh: Manchester City

Trong trận giao hữu tại sân vận động World Cup Seoul trước hơn 50.000 khán giả, Manchester City dù bị dẫn trước trong hiệp một, nhưng đã lột xác mạnh mẽ trong hiệp hai để khẳng định sức mạnh tấn công đầy biến ảo, khép lại một màn trình diễn mãn nhãn tại Hàn Quốc.

Hiệp một diễn ra với thế trận nhỉnh hơn nghiêng về "The Citizens" khi Savinho và Phil Foden liên tục khuấy đảo hành lang cánh. Tuy nhiên, Atletico Madrid lại là đội tận dụng cơ hội tốt hơn khi Alvaro Dominguez mở tỷ số ở phút 43 từ một tình huống bóng bật ra sau quả phạt góc.

Bước ngoặt đến ở hiệp hai khi Antoine Semenyo bùng nổ mạnh mẽ. Chỉ trong vòng hai phút (57' và 59'), anh liên tiếp có hai pha bứt tốc và kiến tạo dọn cỗ để Marmoush dứt điểm gọn gàng, đưa Manchester City vượt lên dẫn 2-1.

Đến phút 89, Rayan Ait-Nouri tận dụng cơ hội để ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1 cho Manchester City. Dù Atletico Madrid nỗ lực tìm bàn gỡ, sự chắc chắn của Gianluigi Donnarumma giúp đại diện nước Anh bảo toàn tỷ số.

"The Citizens" chính thức khép lại giai đoạn tiền mùa giải tương đối thành công. Giờ đây, thầy trò Maresca sẽ chuẩn bị cho trận tranh Siêu cúp Anh gặp Arsenal vào ngày 16/8 tới.

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