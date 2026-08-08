Mourinho gạch tên, Endrick sang Premier League?

Đối mặt tương lai mờ mịt dưới thời Jose Mourinho, Endrick cùng công ty đại diện đang xúc tiến kế hoạch gia nhập Premier League theo dạng cho mượn để tìm kiếm cơ hội.

Real Madrid có thể tiếp tục cho mượn Endrick.

Real Madrid và công ty đại diện Roc Nation đang khám phá khả năng gửi tiền đạo Endrick đi cho mượn tại Premier League ở mùa giải 2026/27. Theo nhà báo Ramon Alvarez, quyết định này được xem là bước đi tối ưu nhằm duy trì đà phát triển và đảm bảo thời gian ra sân cho tài năng trẻ người Brazil.

Hiện tại, hàng công của đội chủ sân Bernabeu rơi vào tình trạng quá tải nhân sự. Sự xuất hiện của hai tân binh Carlos Espi và Yan Diomande đẩy cuộc cạnh tranh vị trí tại câu lạc bộ lên mức cực hạn.

Dù vừa có màn trình diễn hứa hẹn với bàn thắng vào lưới Fiorentina trong trận giao hữu hôm 1/8, Endrick vẫn không nằm trong ưu tiên sử dụng của huấn luyện viên Jose Mourinho. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha được cho là sẽ hạn chế số phút thi đấu của tiền đạo 20 tuổi ở mùa giải tới.

Ở nửa sau mùa giải 2025/2026, tuyển thủ Brazil cũng bị đem đi cho mượn và đã trải qua thời gian rèn luyện tương đối thành công tại Ligue 1 trong màu áo Lyon. Chân sút sinh năm 2006 kịp để lại dấu ấn với 8 pha lập công sau 21 lần ra sân.

Việc đẩy Endrick sang Anh thi đấu theo dạng tạm thời không chỉ giúp Real Madrid giải tỏa quỹ lương mà còn giúp cầu thủ này tích lũy kinh nghiệm. Hiện danh tính các câu lạc bộ Premier League quan tâm đến chữ ký của tiền đạo 20 tuổi vẫn chưa được tiết lộ.

Thần đồng Real Madrid đi vào lịch sử bóng đá Nam Mỹ Endrick Felipe, tiền đạo 16 tuổi của Real Madrid đang khoác áo Palmeiras, trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử Copa Libertadores (Cúp bóng đá các câu lạc bộ Nam Mỹ).