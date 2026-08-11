Toàn cảnh 14,7 km cầu cạn Vành đai 3 TP.HCM trước ngày thông xe

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Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews thời điểm đầu tháng 8/2026, đoạn Vành đai 3 TP.HCM trên cao qua TP Thủ Đức (cũ) cơ bản thành hình, nhiều hạng mục hoàn thiện và đang bước vào giai đoạn nước rút để kịp đưa vào khai thác.
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Hướng tuyến 14 km đường Vành Đai 3 TP.HCM đoạn qua TP Thủ Đức (cũ). Đồ họa: Quỳnh Danh.
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Ban Giao thông TPHCM cho biết, các nhà thầu đang tập trung thi công để thông xe tạm 14,7 km cao tốc Vành đai 3 phía đông (từ nút giao Tân Vạn đến cầu Nhơn Trạch) ngày 30/9. Trong ảnh, công nhân đang thi công khe co giãn đoạn gần khu đô thị Vinhomes Grand Park.
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Đoạn thuộc gói thầu XL3, dài hơn 3 km, được đánh giá có tiến độ thi công nhanh nhất trên tuyến. Công trình là một phần của đoạn đường trên cao dài 14,7 km đi qua khu vực phường Long Bình (TP Thủ Đức cũ).
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Một trong những hạng mục nổi bật trên tuyến là hệ thống tường chống ồn được lắp đặt dọc khoảng 7 km đường trên cao đi qua khu đô thị và nhiều khu dân cư.
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Hạng mục này được triển khai từ cuối năm 2025 và hoàn thành trong tháng 7 vừa qua.
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Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (chủ đầu tư), toàn dự án đã lắp đặt 9.130 tấm chống ồn với tổng diện tích bề mặt 18.260 m².
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Mỗi tấm có kích thước 1 x 2 m, được chế tạo bằng nhựa đặc chủng kết hợp khung nhôm chịu lực, có khả năng chống chịu thời tiết và độ bền cao. Chiều cao của hệ thống tính từ mặt đường khoảng 4 m.
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Chủ đầu tư cho biết hệ thống này giúp giảm mức ồn xuống dưới 70 dB, đáp ứng quy chuẩn an toàn, góp phần cải thiện môi trường sống cho người dân sinh sống dọc tuyến.
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Bên cạnh khả năng giảm tiếng ồn, tường còn có tác dụng chắn gió, giúp người điều khiển phương tiện tập trung hơn khi lưu thông, qua đó nâng cao mức độ an toàn trên tuyến
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Hiện, hệ thống tường chống ồn mới được lắp đặt một bên tuyến theo hướng từ nút giao Tân Vạn đến cầu Nhơn Trạch. Phần còn lại sẽ được triển khai trong giai đoạn 2 của dự án, khi Vành đai 3 được mở rộng lên quy mô 8 làn xe cao tốc trong giai đoạn 2026 - 2030.
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Ngoài hạng mục tường chống ồn, gần 15 km đường trên cao đã hoàn thiện nhiều hạng mục như thảm nhựa, dải phân cách và lan can. Tuyến cũng lần đầu tiên áp dụng mặt đường nhựa rỗng, giúp thoát nước nhanh, hạn chế đọng nước và giảm tình trạng bắn nước giữa các phương tiện khi trời mưa.
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Trên công trường, các nhà thầu tiếp tục huy động nhân lực thi công dải phân cách cứng và hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để bảo đảm tiến độ thông xe.
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Điểm cuối của đoạn Vành đai 3 trên cao kết nối với nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành. Tại đây, các nhịp cầu đã được hợp long, trong khi các đơn vị thi công đang tiếp tục hoàn thiện các nhánh dẫn kết nối với cao tốc và cầu Nhơn Trạch.
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Vành đai 3 có tổng chiều dài hơn 90 km, đi qua TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh. Khi hoàn thành, tuyến đường không chỉ tăng cường kết nối giao thông liên vùng mà còn tạo động lực phát triển đô thị, công nghiệp và logistics cho toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
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