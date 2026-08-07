TP.HCM tổ chức Hội chợ Du lịch Quốc tế lớn chưa từng có

TP.HCM sẽ đồng thời đăng cai 3 Hội nghị Bộ trưởng Du lịch của tiểu vùng Mekong trong khuôn khổ ITE HCMC 2026, diễn ra từ ngày 27 đến 29/8.

ITE 2026 là sự kiện có quy mô lớn nhất kể từ khi hội chợ được triển khai lần đầu năm 2005. Ảnh: Linh Huỳnh.

Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM (ITE HCMC) lần thứ 20 sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 29/8 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC). Điểm mới của kỳ hội chợ năm nay là TP.HCM đồng thời đăng cai ba Hội nghị Bộ trưởng Du lịch của các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong, bên cạnh các hoạt động kết nối giao thương với hơn 520 đơn vị triển lãm và khoảng 260 người mua quốc tế.

Ba hội nghị gồm Hội nghị Bộ trưởng Du lịch Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) lần thứ nhất, Hội nghị Bộ trưởng Du lịch Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS) lần thứ 7 và Hội nghị Bộ trưởng Du lịch Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 8. Trước đó sẽ diễn ra chuỗi hội nghị quan chức cấp cao và các cuộc họp chuẩn bị nội dung hợp tác.

Theo ban tổ chức, ITE HCMC 2026 dự kiến có hơn 520 đơn vị triển lãm và thương hiệu, sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố cùng khoảng 260 người mua quốc tế đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sự kiện cũng dự kiến đón khoảng 600 đại biểu quốc tế, 50 đoàn đại biểu cấp cao, khoảng 30.000 lượt khách tham quan và hơn 60 cơ quan báo chí quốc tế.

Bà Nguyễn Cẩm Tú, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch, Sở Du lịch TP.HCM, cùng các chuyên gia giới thiệu về ITE 2026. Ảnh: BTC.

Bên cạnh hoạt động triển lãm, chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước tiếp tục là nội dung chính của hội chợ. Ban tổ chức cho biết đã hoàn tất việc tuyển chọn người mua quốc tế và xây dựng lịch hẹn trước cho các phiên làm việc, với khoảng 21.000 cuộc hẹn giao thương B2B được sắp xếp trước. Ngoài các phiên kết nối chính trong hai ngày 27 và 28/8, chương trình còn có hoạt động gặp gỡ nhanh giữa người mua và đơn vị triển lãm trước lễ khai mạc, cùng các chuyến khảo sát điểm đến dành cho đối tác và báo chí quốc tế.

Trong khuôn khổ hội chợ, nhiều diễn đàn và hội thảo chuyên ngành cũng được tổ chức với sự tham gia của các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và chuyên gia trong lĩnh vực du lịch. Nội dung tập trung vào các chủ đề như ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển thương hiệu điểm đến, du lịch MICE, du lịch y tế, phát triển bền vững và khởi nghiệp công nghệ du lịch.

Đối với khách tham quan, ITE HCMC 2026 mở cửa trong ba ngày với các gian hàng giới thiệu sản phẩm, điểm đến, dịch vụ du lịch của các địa phương và doanh nghiệp. Hội chợ cũng có các hoạt động trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và chương trình quảng bá, kích cầu du lịch dành cho công chúng.

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết việc thành phố đồng thời đăng cai ba Hội nghị Bộ trưởng Du lịch của tiểu vùng Mekong là một trong những nội dung nổi bật của kỳ hội chợ năm nay. Theo ông, bên cạnh các hoạt động ngoại giao và kết nối doanh nghiệp, ban tổ chức cũng bố trí chuỗi diễn đàn về AI, quản trị thương hiệu điểm đến, du lịch y tế và khởi nghiệp công nghệ du lịch, đồng thời mở rộng các hoạt động để người dân có thể tham gia trải nghiệm trong thời gian diễn ra sự kiện.

Được tổ chức lần đầu vào năm 2005, ITE HCMC là hội chợ du lịch quốc tế thường niên của TP.HCM. Năm 2026 đánh dấu lần tổ chức thứ 20 của sự kiện.