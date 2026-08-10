Hơn 2 tháng sau khi tiến vào quỹ đạo, phi hành đoàn Thần Châu-23 (Trung Quốc) đã chính thức thu hoạch đợt mẫu lúa thử nghiệm trên trạm vũ trụ Thiên Cung.

Video do Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc công bố hôm 9/8 cho thấy các phi hành gia thu hoạch và bảo quản mẫu lúa, China Daily đưa tin. Phi hành đoàn gồm chỉ huy Zhu Yangzhu, phi công Zhang Zhiyuan và chuyên gia thiết bị khoa học Lai Ka-ying.

Thí nghiệm có tên "Nghiên cứu cơ chế phân tử về khả năng ổn định di truyền và thích nghi với môi trường của cây lúa qua nhiều thế hệ trong không gian". Qua thí nghiệm này, các nhà khoa học muốn tìm hiểu cây lúa thay đổi và thích nghi ra sao khi được trồng trong không gian qua nhiều thế hệ.

Trung Quốc thu hoạch lúa trên trạm vũ trụ Ngày 9/8, phi hành đoàn Thần Châu-23 của Trung Quốc thu hoạch lúa trên trạm vũ trụ Thiên Cung, đánh dấu bước tiến trong việc trồng lương thực ngoài không gian.

Mục tiêu chính là xác định môi trường vi trọng lực ảnh hưởng thế nào đến đặc điểm di truyền của cây lúa khi chúng được trồng trong thời gian dài. Các nhà khoa học sẽ trồng lúa từ hạt, thu hạt mới rồi tiếp tục dùng những hạt này để trồng vụ tiếp theo ngay trên trạm.

Hạt giống được đưa lên tàu Thần Châu-23 thuộc các giống lúa japonica của Trung Quốc, có khả năng thích nghi tốt với môi trường và chu kỳ sinh trưởng từ 3-4 tháng.

Các hạt giống được chia thành 2 nhóm. Một nhóm gồm những hạt chưa từng được đưa vào không gian. Nhóm còn lại gồm những hạt giống được tạo ra từ lứa lúa thu hoạch trên trạm Thiên Cung năm 2022 và đã trải qua 3 thế hệ nhân giống ở Trái Đất.

Thí nghiệm gồm 4 buồng trồng độc lập, mỗi buồng chứa 6 hạt giống. Hai nhóm buồng sử dụng 2 cách nhân giống khác nhau để các nhà khoa học so sánh khả năng phát triển của cây lúa trong môi trường không gian.

Ngoài hạt và bông lúa, các phi hành gia sẽ bảo quản mẫu thân và lá ở nhiệt độ thấp để đưa về Trái Đất. Các nhà khoa học sẽ phân tích những mẫu này, qua đó tìm hiểu rõ hơn cách cây lúa thích nghi với môi trường không gian và phục vụ nghiên cứu nông nghiệp ngoài Trái Đất.

Thí nghiệm lần này kế thừa kết quả từ một thử nghiệm được Trung Quốc thực hiện năm 2022. Khi đó, phi hành đoàn Thần Châu-14 đã trồng 6 hạt lúa trên trạm Thiên Cung trong 120 ngày và thu được 59 hạt giống mới. Đây là lần đầu tiên thế giới ghi nhận việc lúa được trồng trọn vẹn một vòng đời trong không gian.

Thành công mới nhất được kỳ vọng giúp các nhà khoa học tìm ra cách tự trồng lương thực trong không gian, từ đó giảm sự phụ thuộc vào nguồn thực phẩm tiếp tế từ Trái Đất trong các chuyến bay dài ngày.