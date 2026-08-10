Những người 20-30 tuổi chưa từng hẹn hò trên khắp Đông Á

Thiếu ổn định kinh tế tại Hàn Quốc, lối sống độc thân dần được bình thường hóa ở Nhật Bản và áp lực vật chất tại Trung Quốc đang khiến giới trẻ xa rời chuyện tình cảm.

Jeong Min-gi (25 tuổi, Hàn Quốc), đang chuẩn bị cho kỳ thi công chức để trở thành giáo viên, đã không chủ động tìm kiếm một mối quan hệ trong vài năm qua. Bạn bè và người quen nhiều lần tìm cách mai mối cho anh nhưng đều bị từ chối.

"Tôi không cảm thấy mình sẵn sàng cho một mối quan hệ. Tôi nghĩ nhiều người xung quanh cũng cảm thấy như vậy. Họ hoặc quá bận rộn để hẹn hò, hoặc hài lòng với việc sống một mình", Jeong nói.

Jeong cho biết chị gái anh cũng lựa chọn không tìm kiếm các mối quan hệ tình cảm vì không cảm thấy có lý do đặc biệt nào phải vội vàng hẹn hò.

"Thỉnh thoảng chúng tôi nói chuyện về các mối quan hệ. Chị ấy nói rằng thà dùng số tiền mình vất vả kiếm được để mua những thứ mình thích và ăn những món mình muốn còn hơn dành cho chuyện hẹn hò", anh kể.

Trên khắp Đông Á, ngày càng nhiều người trẻ dường như đang quay lưng với chuyện hẹn hò, theo The Korea Herald.

Đáng chú ý, phân tích dữ liệu khảo sát hơn 8.000 người tại 5 quốc gia gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tây Ban Nha và Mỹ của tờ Weekly Kyunghyang cho thấy sự suy giảm trong xu hướng hẹn hò ở các quốc gia Đông Á không phải một hiện tượng đơn lẻ mà là tập hợp của những thay đổi xã hội khác nhau.

Hàn Quốc: Hẹn hò ngày càng kém hấp dẫn

Theo khảo sát của Weekly Kyunghyang, trong số những người Hàn Quốc chưa kết hôn ở độ tuổi 20, 27,5% cho biết họ chưa từng hẹn hò, chỉ đứng sau Nhật Bản trong 5 quốc gia được khảo sát.

Đáng chú ý hơn là mức độ thiếu quan tâm đến việc hẹn hò. Trong nhóm người Hàn Quốc chưa kết hôn từ 18 đến 39 tuổi, 55,4% cho biết họ không quan tâm đến các mối quan hệ tình cảm, cao nhất trong số các quốc gia được khảo sát. Tỷ lệ này ở phụ nữ lên tới 60,8%.

Các cuộc phỏng vấn cho thấy với một bộ phận người trẻ, việc làm và thiếu ổn định tài chính vẫn là những rào cản lớn. "Tôi đang chuẩn bị tìm việc. Vì cuộc sống quá bận rộn nên chuyện hẹn hò không còn là ưu tiên hàng đầu nữa", Jeong nói.

Lý do của Jeong cũng tương đồng với kết quả khảo sát. Trong nhóm người trẻ Hàn Quốc chưa từng có kinh nghiệm hẹn hò, 38,5% thất nghiệp, so với 12,9% ở nhóm từng hẹn hò.

Trong khảo sát của khảo sát của Weekly Kyunghyang, có tới 60,8% phụ nữ 18 đến 39 tuổi cho biết không quan tâm đến các mối quan hệ tình cảm. Ảnh: Reuters.

Xu hướng xa rời các mối quan hệ tình cảm do áp lực kinh tế gia tăng đã xuất hiện từ đầu những năm 2010. Năm 2011, giới trẻ Hàn Quốc được gọi là thế hệ "sam-po", ám chỉ việc từ bỏ 3 cột mốc của cuộc đời: hẹn hò, kết hôn và sinh con.

Giá nhà tăng cao và thị trường việc làm ảm đạm tiếp tục khiến người trẻ từ bỏ thêm nhiều mục tiêu. Nghiên cứu mới cho thấy xu hướng tương tự.

Nhóm người trẻ thuộc 25% có thu nhập thấp nhất ít quan tâm đến chuyện hẹn hò nhất, với tỷ lệ 66,2%. Con số này gần như giảm một nửa, xuống 37,5%, ở nhóm 25% có thu nhập cao nhất. Khảo sát cũng cho thấy những người không quan tâm đến việc hẹn hò có xu hướng tự đánh giá bản thân là người có năng lực kinh tế thấp hơn.

"Tôi muốn hẹn hò, nhưng thành thật mà nói, điều đó rất khó khi xét đến thu nhập của tôi và việc phải chu cấp cho gia đình", Hwang (27 tuổi), người làm việc bán thời gian để hỗ trợ cha mẹ, nói.

Liên quan đến quyết định không hẹn hò, kết hôn theo khuôn mẫu truyền thống của giới trẻ Hàn Quốc, Two Women Living Together (tạm dịch: Hai người phụ nữ sống chung) của Kim Hana và Hwang Sunwoo được xem là cuốn sách thú vị, kể về hai phụ nữ cùng mua nhà và xây dựng cuộc sống chung.

Tác phẩm đặt câu hỏi về ý nghĩa của gia đình, tình yêu và sự đồng hành khi ngày càng nhiều người trẻ cân nhắc những lựa chọn khác ngoài hôn nhân. Qua câu chuyện của hai nhân vật, cuốn sách cho thấy một dạng quan hệ dựa trên tình bạn, sự chăm sóc và chia sẻ trách nhiệm, đồng thời phản ánh những thay đổi trong cách người trẻ Hàn Quốc hình dung về cuộc sống trưởng thành.

Nhật Bản: Học cách sống một mình

Theo khảo sát, Nhật Bản ghi nhận tỷ lệ người trẻ chưa từng hẹn hò cao nhất, ở mức 41,7%. Tuy nhiên, khác với Hàn Quốc, những người được phỏng vấn nhiều lần mô tả cuộc sống độc thân không phải là thất bại hay một tình trạng tạm thời, mà ngày càng trở thành một cách sống bình thường trong bối cảnh những kỳ vọng về kinh tế và xã hội đã thay đổi.

Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản trải qua nhiều thập kỷ trì trệ kinh tế và xuất hiện cái gọi là "satori sedai". "Thế hệ giác ngộ" này thường được mô tả là đã thu hẹp những tham vọng vật chất của thế hệ cha mẹ, thay vào đó tìm kiếm những hình thức thỏa mãn vừa phải và có thể đạt được.

Khi kỳ vọng về thu nhập và khả năng cải thiện đời sống vật chất suy yếu, những người được phỏng vấn cho rằng chuyện hẹn hò cũng ngày càng được nhìn nhận như một lựa chọn thay vì một phần thiết yếu của quá trình trưởng thành.

"Tôi nghĩ mình sẽ chủ động hẹn hò hơn nếu thu nhập ổn định. Nhưng ở Nhật Bản cũng tồn tại quan niệm rằng bạn nên tìm một người có mức thu nhập tương đương mình", một nghiên cứu sinh 25 tuổi người Nhật nói.

Hẹn hò, hôn nhân không còn là mục tiêu cuộc sống của nhiều người trẻ Nhật Bản. Ảnh: Japan Times.

Một sinh viên 24 tuổi khác tại Đại học Waseda cho biết anh hài lòng với cuộc sống dù độc thân.

"Tôi nghĩ việc không phải gánh những trách nhiệm đi kèm với một mối quan hệ thực sự khiến tôi bớt căng thẳng hơn", anh nói.

Một cuốn sách từng tìm hiểu vì sao ngày càng nhiều phụ nữ Nhật bước vào đời sống độc thân và trì hoãn hôn nhân ở Nhật Bản là Unmarried Women in Japan: The Drift into Singlehood (tạm dịch: Phụ nữ chưa kết hôn ở Nhật Bản: Xu hướng rơi vào đời sống độc thân) của Akiko Yoshida. Dựa trên các cuộc phỏng vấn phụ nữ đã kết hôn và chưa kết hôn tại khu vực Tokyo, tác giả cho thấy tình trạng này không đơn thuần xuất phát từ lựa chọn cá nhân.

Cơ hội gặp gỡ bạn đời hạn chế, bất ổn kinh tế, những kỳ vọng về vai trò giới và các rào cản trong xã hội Nhật cùng tác động đến quyết định kết hôn. Cuốn sách qua đó mở rộng cách nhìn về sự gia tăng độc thân tại Nhật Bản.

Trung Quốc: Tình yêu có giá của nó

Tại Trung Quốc, điều kiện vật chất dường như có ảnh hưởng lớn hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Trong số những người từng có kinh nghiệm hẹn hò, 47,5% sở hữu nhà, trong khi tỷ lệ này chỉ là 22,7% ở nhóm chưa từng hẹn hò.

Kết quả phản ánh sự tồn tại dai dẳng của quan niệm "youfang youche" - nghĩa đen là "có nhà, có xe" - cùng kỳ vọng rằng nam giới cần đạt được một mức độ an toàn vật chất nhất định trước khi kết hôn.

"Khi mọi người gặp nhau thông qua mai mối, hoàn cảnh gia đình và thu nhập có vai trò vô cùng quan trọng. Tôi hoàn toàn hiểu việc bị đánh giá dựa trên điều kiện tài chính của mình", Wang Haoyu, nhân viên văn phòng 30 tuổi ở Thượng Hải, nói với truyền thông địa phương.

Thời gian làm việc kéo dài càng khiến vấn đề trở nên nghiêm trọng.

"Tôi gần như làm thêm giờ mỗi ngày. Khi về đến nhà, tất cả những gì tôi muốn làm chỉ là nhìn vào điện thoại rồi đi ngủ", anh nói thêm.

Áp lực tài chính khiến việc hẹn hò, kết hôn trở nên xa tầm với ở Trung Quốc. Ảnh: SCMP.