TS.BS Đoàn Ngọc Giao: 'Mọi bước tiến y học đều hướng về bệnh nhân'

Từ ca mổ nội soi đầu tay đến hệ thống robot da Vinci Xi, TS.BS Đoàn Ngọc Giao luôn chọn dấn thân vì chất lượng sống trọn vẹn của người bệnh.

Từ ca nội soi đầu tiên đầy thử thách cách đây gần ba thập kỷ, đến cương vị Trưởng Trung tâm Phẫu thuật Robot Bệnh viện FV, hành trình nghề nghiệp của TS.BS. Đoàn Ngọc Giao gắn liền với một chặng đường chuyển mình đặc biệt của ngoại khoa Việt Nam: từ phẫu thuật nội soi sang robot.

Với ông, mọi sự đổi mới trong y học, dù tiên tiến đến đâu, cuối cùng vẫn phải bắt đầu và hướng tới lợi ích của người bệnh.

TS.BS Đoàn Ngọc Giao – Trưởng Trung tâm Phẫu Thuật Robot FV da Vinci, Bệnh viện FV. Ảnh: Bệnh viện FV.

Sẵn sàng dấn thân trước những thử thách mới

Sinh ra trong một gia đình nghệ thuật với bố là đạo diễn sân khấu, mẹ là diễn viên múa rối, TS.BS. Đoàn Ngọc Giao từng mơ trở thành họa sĩ. Nhưng niềm say mê những quy luật của sinh học đã đưa ông đến với y khoa, nơi ông tìm thấy lời giải cho những "bài toán" phức tạp và cuốn hút về cơ thể con người.

Y học ngày nay không chỉ cứu sống bệnh nhân, mà còn phải giúp họ duy trì chất lượng sống. Phẫu thuật robot giúp chúng ta tiến gần hơn đến cả hai mục tiêu đó TS.BS Đoàn Ngọc Giao

Sau khi tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội – Phân hiệu Y Hải Phòng, bác sĩ Giao tham gia các chương trình tu nghiệp tại Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu, Mỹ và Singapore. Hơn 15 năm sau, ông gia nhập một bệnh viện chuyên sâu bậc nhất TP. HCM - một trong những nơi tập trung những ca bệnh phức tạp nhất cả nước.

Đến nay, dù đã là chuyên gia đầu ngành Ngoại Tiêu hóa, bác sĩ Giao vẫn nhớ như in ca mổ nội soi đầu tiên vào cuối những năm 1990. Đó cũng là thời điểm ngoại khoa Việt Nam bắt đầu bước vào cuộc dịch chuyển từ mổ mở sang phẫu thuật tối thiểu xâm lấn.

Một ca mổ mở tương tự chỉ mất khoảng 30 phút, nhưng ca mổ nội soi hôm ấy mất tới hơn 3 giờ.

“Đó là sự thay đổi hoàn toàn về tư duy và cách tiếp cận một cuộc mổ”, ông nhớ lại.

Theo bác sĩ Giao, chính giai đoạn đầy thử thách ấy đã định hình trong ông triết lý nghề nghiệp: Muốn mang lại kết quả điều trị tốt nhất cho người bệnh, người thầy thuốc bắt buộc phải không ngừng học hỏi và tiên phong đổi mới.

Tinh thần đó tiếp tục dẫn dắt ông đến với cuộc cách mạng tiếp theo của ngoại khoa: phẫu thuật robot.

TS.BS. Đoàn Ngọc Giao trong một ca phẫu thuật bằng robot. Ảnh: Bệnh viện FV.

Phẫu thuật robot da Vinci Xi - bước tiến công nghệ nâng tầm chất lượng sống cho người bệnh

Theo TS.BS. Đoàn Ngọc Giao, phẫu thuật robot là bước thăng hoa công nghệ, mở ra một tầm cao mới so với phẫu thuật nội soi truyền thống. Đứng qua hàng nghìn ca mổ, ông hiểu rõ những giới hạn khi thao tác ở vùng giải phẫu khó. Sự xuất hiện của hệ thống Robot da Vinci Xi giúp phẫu thuật viên thao tác chính xác hơn, chủ động hơn, hạn chế mức độ phụ thuộc vào ê-kip mổ.

Không chỉ giảm thiểu tối đa các sang chấn mô mềm, Robot da Vinci Xi còn giúp bảo tồn nguyên vẹn những cấu trúc giải phẫu sinh tử - điều đặc biệt kinh điển trong các ca phẫu thuật ung thư thực quản, dạ dày, đại trực tràng phức tạp.

Bác sĩ Giao cùng ê-kíp thực hiện một ca phẫu thuật cắt ung thư dạ dày bằng robot da Vinci Xi. Ảnh: Bệnh viện FV.

“Y học ngày nay không chỉ cứu sống bệnh nhân, mà còn phải giúp họ duy trì chất lượng sống. Phẫu thuật robot giúp chúng ta tiến gần hơn đến cả hai mục tiêu đó", ông nhấn mạnh.

Đồng hành đưa công nghệ đến gần hơn với người bệnh

Với cương vị Trưởng Trung tâm Phẫu Thuật Robot FV da Vinci, Bệnh viện FV, TS.BS. Đoàn Ngọc Giao trực tiếp cùng đội ngũ đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu: Đưa những thành tựu ngoại khoa hiện đại nhất thế giới đến gần hơn với người bệnh Việt Nam, đồng thời phát triển trung tâm trở thành nơi hội tụ các chuyên gia và kỹ thuật ngoại khoa tiên tiến.

Theo ông, đầu tư hệ thống robot chỉ là bước đầu; yếu tố quan trọng hơn quyết định thành bại vẫn là con người - một đội ngũ y bác sĩ tinh hoa, làm chủ công nghệ và giữ trọn lửa nghề.

Đây cũng chính là kim chỉ nam trong chiến lược phát triển bền vững của Bệnh viện FV.

"Công nghệ robot chỉ thực sự có giá trị khi ngày càng nhiều bác sĩ làm chủ được nó và ngày càng nhiều người bệnh được hưởng lợi", bác sĩ Giao chia sẻ.

Với chuyên môn sâu và kinh nghiệm dày dặn, TS.BS Đoàn Ngọc Giao ghi dấu ấn trong phẫu thuật ung thư thực quản, dạ dày, gan, tụy và hàng loạt bệnh lý tiêu hóa phức tạp. Đặc biệt, ông có thế mạnh ở kỹ thuật phẫu thuật bảo tồn cơ thắt hậu môn trong ung thư trực tràng thấp - "cứu cánh" giúp nhiều bệnh nhân thoát khỏi bản án phải mang hậu môn nhân tạo suốt đời.

Mỗi năm, ông thực hiện khoảng 400-500 ca mổ - cường độ công việc đòi hỏi bản lĩnh và sự tận tâm. Để rồi đằng sau những giờ phút căng thẳng trong phòng mổ, chính ánh mắt an yên và nụ cười của bệnh nhân trong ngày xuất viện là nguồn động lực để ông tiếp tục bước vào phòng mổ với tinh thần của "người chiến thắng".

Bác sĩ Giao tại Trung tâm Phẫu thuật Robot FV da Vinci. Ảnh: Bệnh viện FV.

Không chỉ là một phẫu thuật viên giàu kinh nghiệm, trên cương vị Trưởng Trung tâm Phẫu Thuật Robot FV da Vinci, Bệnh viện FV, TS.BS Đoàn Ngọc Giao còn dành nhiều tâm huyết cho công tác đào tạo, chuẩn hóa kỹ thuật và phát triển đội ngũ bác sĩ phẫu thuật robot thế hệ mới. Ông luôn nhắn nhủ học trò: "Ngoại khoa đòi hỏi sự chăm chỉ, kiên định và không bao giờ được bỏ cuộc. Khả năng xử lý tình huống trong từng ca mổ cũng như trong công tác điều trị nói chung phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực và tư duy của mỗi người, dựa trên nền tảng kiến thức".

Từ ca nội soi đầu tiên đầy áp lực cách đây gần ba thập kỷ đến việc làm chủ công nghệ robot hiện đại bậc nhất hiện nay, TS.BS Đoàn Ngọc Giao vẫn luôn miệt mài chọn vị trí tiên phong nơi đầu sóng ngọn gió của đổi mới.

Tất cả hành trình bền bỉ ấy chỉ nương theo một triết lý giản dị nhưng sắt đá: Mọi bước tiến của y học, suy cho cùng, đều phải hướng về mục tiêu mang lại một cuộc sống bình an và trọn vẹn hơn cho người bệnh.