Vì sao Tottenham có thể chi gần 300 triệu bảng dù suýt rớt hạng?

Thành tích sa sút không ngăn Tottenham mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng nhờ nguồn thu lớn từ sân vận động, hoạt động thương mại và quỹ lương được kiểm soát.

Tottenham đầu tư mạnh tay để xây dựng đội hình theo yêu cầu của HLV Roberto De Zerbi.

Tottenham trở thành một trong những đội bóng chi tiêu mạnh nhất Premier League trong hè 2026. Dù không dự cúp châu Âu mùa tới và trải qua hai mùa liên tiếp đứng thứ 17, đội bóng thành London vẫn bỏ ra hàng trăm triệu bảng để nâng cấp lực lượng.

Ba thương vụ lớn nhất của Tottenham là Sandro Tonali, Mateus Fernandes và Jan Paul van Hecke. Trong đó, Tonali được đưa về từ Newcastle với giá khoảng 100 triệu bảng, Mateus Fernandes tiêu tốn 85 triệu bảng, còn Van Hecke có mức phí 52 triệu bảng.

Tổng chi phí cho ba cầu thủ này lên tới khoảng 237 triệu bảng. Nếu tính các khoản thưởng, phí phát sinh và những thương vụ còn được xúc tiến, mức đầu tư của Tottenham có thể tiến gần mốc 300 triệu bảng.

Đây là con số đáng chú ý với một CLB vừa trải qua mùa giải thất vọng. Tuy nhiên, khả năng mua sắm của Tottenham không chỉ phụ thuộc vào thứ hạng tại Premier League.

Sức mạnh từ sân vận động

Nền tảng tài chính lớn nhất của Tottenham đến từ sân vận động hiện đại có sức chứa hơn 62.000 chỗ ngồi. Công trình này không chỉ phục vụ bóng đá mà còn thường xuyên tổ chức các trận NFL, hòa nhạc và nhiều sự kiện giải trí lớn.

Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 6/2025, Tottenham ghi nhận tổng doanh thu và các khoản thu nhập khác ở mức 565,3 triệu bảng. Riêng nguồn thu trong ngày thi đấu đạt 126,5 triệu bảng.

Các hoạt động thương mại, tài trợ, bán sản phẩm và tổ chức sự kiện mang về thêm 277,1 triệu bảng. Đây là nguồn tiền giúp Tottenham duy trì vị thế của một CLB lớn, ngay cả khi kết quả trên sân không tương xứng.

Sân Tottenham Hotspur vì thế được xem là “cỗ máy kiếm tiền” của đội bóng. Khả năng khai thác công trình quanh năm giúp CLB bớt phụ thuộc vào thành tích tại Premier League.

Tottenham đã chi gần 300 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Tottenham cũng hưởng lợi từ chức vô địch Europa League mùa 2024/25 và suất dự Champions League sau đó. Tiền thưởng, bản quyền truyền hình và doanh thu từ các trận đấu ở châu Âu tạo thêm nguồn lực đáng kể trước khi đội bóng bước vào mùa hè mua sắm mạnh tay.

Bên cạnh doanh thu cao, Tottenham còn duy trì quỹ lương ở mức tương đối thận trọng so với nhiều đối thủ lớn. CLB không sở hữu quá nhiều cầu thủ nhận mức đãi ngộ thuộc nhóm cao nhất Premier League, nhờ đó vẫn còn khoảng trống trong cấu trúc chi phí.

Phí chuyển nhượng cũng không được ghi nhận toàn bộ trong một năm tài chính. Khoản tiền mua cầu thủ thường được phân bổ theo thời hạn hợp đồng, giúp Tottenham có thể thực hiện các thương vụ lớn mà không phải lập tức đưa toàn bộ chi phí vào sổ sách.

Đội bóng thành London còn thu về tiền từ việc bán cầu thủ và có thể tiếp tục thanh lý một số cái tên không còn nằm trong kế hoạch. Cristian Romero, Richarlison và Manor Solomon đều được nhắc đến như những người có khả năng ra đi.

Nếu các thương vụ này hoàn tất, Tottenham sẽ tiếp tục giảm quỹ lương và bổ sung ngân sách cho phần còn lại của kỳ chuyển nhượng.

Sức hút của De Zerbi

Tiền không phải yếu tố duy nhất giúp Tottenham thu hút tân binh. Roberto De Zerbi đóng vai trò quan trọng trong quá trình thuyết phục các cầu thủ gia nhập đội bóng.

Sandro Tonali là thương vụ nổi bật trong kỳ chuyển nhượng hè 2026 của Tottenham.

Tonali tiết lộ cuộc trò chuyện với HLV người Italy khiến anh nhanh chóng tin tưởng vào dự án của Tottenham. Mateus Fernandes cũng cho biết De Zerbi thường xuyên liên lạc, thậm chí trao đổi trực tiếp với gia đình anh trước khi thương vụ hoàn tất.

Cách tiếp cận này giúp Tottenham giành lợi thế trước những đối thủ có vé dự cúp châu Âu. De Zerbi không chỉ giới thiệu kế hoạch chuyên môn, mà còn đưa ra cam kết rõ ràng về vai trò của từng cầu thủ.

Tottenham đặt niềm tin vào khả năng xây dựng lối chơi của cựu HLV Brighton. Tonali được kỳ vọng trở thành trung tâm tuyến giữa, Fernandes mang đến sức trẻ và khả năng cơ động, trong khi Van Hecke bổ sung chất lượng cho hàng phòng ngự.

Cuộc mua sắm cho thấy Tottenham muốn thay đổi nhanh chóng sau hai mùa giải đáng thất vọng. Đội bóng không còn hài lòng với mục tiêu chen chân vào nhóm dự cúp châu Âu, mà đang cố xây dựng một đội hình đủ sức cạnh tranh với các CLB hàng đầu.

Tuy nhiên, chi tiêu lớn cũng kéo theo áp lực tương xứng. Tottenham từng sở hữu nguồn thu cao và cơ sở vật chất hàng đầu, nhưng chưa chuyển hóa được lợi thế tài chính thành thành công ổn định trên sân.

Gần 300 triệu bảng có thể giúp De Zerbi cải thiện chất lượng đội hình, nhưng không bảo đảm Tottenham lập tức trở lại nhóm đầu. Những bản hợp đồng lớn phải nhanh chóng hòa nhập, còn HLV người Italy cần biến tập thể nhiều tiềm năng thành một hệ thống có bản sắc.

Tottenham có thể chi tiêu mạnh không phải vì họ bất chấp tình hình tài chính. Trái lại, đó là kết quả của nhiều năm đầu tư vào sân vận động, mở rộng nguồn thu và kiểm soát chi phí.

Bài toán còn lại nằm trên sân cỏ. Sau khi chứng minh khả năng kiếm tiền, Tottenham phải cho thấy họ cũng biết cách biến tiền thành chiến thắng.