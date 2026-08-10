Đoạn video đang lan truyền trên X ghi lại cảnh con mèo phát hiện điều bất thường trước khi mặt đất rung chuyển. Các nhà khoa học cho rằng hành vi này nhiều khả năng liên quan đến khả năng cảm nhận sóng địa chấn hơn là "biết trước" thiên tai.