Khoảnh khắc tàu hải quân, tàu cá cứu hai người trôi dạt trên biển
Bốn người bị sóng cuốn trôi ở khu vực Mũi Nghê (bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng) sáng 8/8. May mắn hai người được tàu hải quân và tàu cá cứu sống. Lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm.
Chị P. là một trong ba cô gái bị sóng cuốn vào sáng 8/8 tại khu vực Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, đã được tàu biên phòng đưa vào bờ an toàn sau nhiều giờ bị sóng cuốn trôi dạt trên biển.
Bốn người bị sóng cuốn trôi ở khu vực Mũi Nghê (bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng) sáng 8/8. May mắn hai người được tàu hải quân và tàu cá cứu sống. Lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm.
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