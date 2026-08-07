Võ sư - tài tử đóng tướng quân trong phim 'Hộ linh tráng sĩ' là ai?

Là ngôi sao hành động của phim Việt và là vị võ sư tâm huyết với võ học, gần đây anh tái xuất với vai tướng quân trong phim "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh".

Sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh, Johnny Trí Nguyễn tái xuất với dự án điện ảnh Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh, đảm nhận đồng thời hai vai trò là diễn viên và đạo diễn hành động. Ngoài ra, anh còn phụ trách chỉ đạo võ thuật và trực tiếp huấn luyện các diễn viên cho những cảnh chiến đấu.

Trong phim, anh hóa thân thành Hữu tướng quân - một nhân vật trung thành, nghĩa khí, hết lòng vì đất nước. Để khắc họa hình tượng nhân vật, ê-kíp đầu tư công phu cho phần phục trang.

Theo ê-kíp, bộ giáp của Hữu tướng quân được chế tác từ da bò dày, khắc hoa văn bằng công nghệ laser, sau đó cắt, đục lỗ và sơn hoàn toàn thủ công, trở thành một trong những bộ cổ phục được đầu tư nhất của bộ phim.

Từ cascadeur Hollywood đến ngôi sao hành động màn ảnh Việt

Johnny Trí Nguyễn sinh năm 1974 tại Bình Dương, sang Mỹ từ năm 8 tuổi. Tại đây, anh theo đuổi nhiều nghệ thuật theo nhiều con đường, từ ca sỹ đến cascadeur (diễn viên đóng thế) tại Hollywood.

Tạo hình của Johnny Trí Nguyễn trong bộ phim Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh.

Nhờ nền tảng võ thuật vững chắc, Johnny Trí Nguyễn tham gia đóng thế trong nhiều phim bom tấn như Spider-Man, Spider-Man 2, We Were Soldiers, Starship Troopers 2… Anh cũng gây chú ý tại châu Á với vai diễn trong Tom-Yum-Goong cùng ngôi sao võ thuật Tony Jaa.

Đầu những năm 2000, Johnny Trí Nguyễn trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp. Anh nhanh chóng ghi dấu ấn với vẻ ngoài nam tính, khả năng võ thuật và lối diễn xuất tự nhiên.

Tên tuổi của anh gắn liền với hàng loạt tác phẩm như Dòng máu anh hùng, Nụ hôn thần chết, Bẫy rồng, Để Mai tính, Tèo Em... Trong đó, Dòng máu anh hùng được nhiều nhà chuyên môn đánh giá là một trong những bộ phim hành động xuất sắc của điện ảnh Việt, còn Johnny trở thành gương mặt tiêu biểu của dòng phim võ thuật trong nước

Không chỉ diễn xuất, anh còn tham gia sản xuất, dàn dựng hành động cho nhiều dự án, góp phần nâng tầm chất lượng các pha võ thuật trong phim Việt.

Sau bộ phim Fan cuồng (2016), Johnny Trí Nguyễn dần rút khỏi màn ảnh, tập trung vào võ thuật. Anh điều hành võ đường Liên Phong, dạy võ thuật và phát triển giải đấu MMA mang tên Gods of Martial Arts (GMA), đồng thời theo đuổi lối sống thiền định để rèn luyện sự tỉnh thức và giữ sự cân bằng trong cuộc sống.

Im lặng trước tin đồn yêu cô gái kém 24 tuổi

Cuộc hôn nhân đầu tiên của Johnny Trí Nguyễn khép lại vào năm 2008. Sau đó, anh có hơn 12 năm gắn bó với diễn viên Nhung Kate. Đến tháng 5/2025, anh xác nhận họ đã chia tay.

Thời gian gần đây, nam diễn viên vướng được đồn đoán là hẹn hò với Kalli Nguyễn, doanh nhân trẻ kém anh 24 tuổi. Kalli Nguyễn từng được biết đến là một hot girl trên mạng xã hội, hiện tập trung kinh doanh và là chủ một thương hiệu nến thơm tại TP.HCM.

Johnny Trí Nguyễn là gương mặt tiêu biểu của dòng phim võ thuật.

Hai người nhiều lần xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, đồng thời chia sẻ những khoảnh khắc thân thiết trên mạng xã hội. Tại buổi ra mắt Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh, Kalli Nguyễn cũng có mặt để ủng hộ Johnny Trí Nguyễn. Tuy nhiên, khi được hỏi về mối quan hệ với cô, nam diễn viên từ chối chia sẻ, cho biết muốn dành sự tập trung cho công việc thay vì nói về đời tư.

Trước những đồn đoán, Johnny Trí Nguyễn vẫn giữ quan điểm kín tiếng về chuyện tình cảm. Anh từng chia sẻ rằng ở tuổi trung niên, điều quan trọng trong một mối quan hệ là sự tự do và tôn trọng lẫn nhau. Theo anh, tình yêu đích thực không xuất phát từ sự kiểm soát hay chiếm hữu, mà là để đối phương được sống là chính mình và lựa chọn đồng hành bằng sự tự nguyện.