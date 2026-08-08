Yêu từ lần đầu gặp, chàng trai Nhật Bản quyết lấy cô gái Việt làm vợ

Vừa nhìn thấy Son, Hikaru nghĩ nhất định phải lấy cô làm vợ. Bất chấp sự thờ ơ từ "người ấy", anh vẫn kiên trì tìm cách chinh phục cô gái Việt.

Đầu năm 2023, Matsumoto Hikaru (35 tuổi, Nhật Bản) lần đầu gặp Hồng Son (27 tuổi, quê Nghệ An). Anh thầm để ý cô gái Việt có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài cùng gương mặt hiền lành. Thậm chí, chàng trai Nhật Bản đã tính đến chuyện cưới cô làm vợ.

"Tôi đã trúng 'tiếng sét ái tình' ngay từ lúc cô ấy xuất hiện", anh bộc bạch với Tri Thức - Znews.

Trái ngược với Hikaru, Son lại không mấy rung động. Cô thấy anh chàng gầy và thấp hơn mình, hoàn toàn lệch khỏi hình mẫu bạn trai lý tưởng. Khi biết anh là đồng nghiệp, Son tỏ ra khá lạnh nhạt.

"Tôi thường trả lời tin nhắn rất hời hợt, có khi để cả ngày mới phản hồi", Son nhớ lại.

Thế nhưng, chính sự kiên trì cùng tấm chân tình ấm áp của Hikaru từng bước gỡ bỏ rào cản, khiến trái tim Son dần lay động.

Kiên trì theo đuổi

Là đồng nghiệp chung, Hikaru tìm mọi cách để tiếp cận người thầm thương trộm nhớ. Thấy Son chưa giỏi tiếng Nhật, anh luôn mang theo một cuốn sổ và cây bút. Mỗi khi cô không hiểu từ nào, anh kiên nhẫn viết ra giấy giải thích, nếu quá bí từ thì mở sẵn phần mềm dịch thuật để cả hai tiếp tục trò chuyện.

Muốn chinh phục Son, Hikaru còn chủ động lên mạng tìm hiểu mọi thứ, từ văn hóa Việt Nam đến những điều nên và không nên làm khi hẹn hò với cô gái người Việt.

Chính những hành động nhỏ ấy khiến Son dần rung động.

"Hikaru không phải gu người yêu của tôi vào thời điểm đó, nhưng sau khi quen một thời gian, tôi thấy được tinh thần và trách nhiệm của anh", cô tiết lộ.

Để chinh phục Son, Hikaru đã dành nhiều thời gian tìm hiểu kỹ từ văn hóa, thói quen cho đến tâm lý khi yêu của cô gái Việt.

Trong công việc, Hikaru là người rất kỹ tính. Những kỳ thi đánh giá năng lực của công ty, anh lúc nào cũng cố gắng đạt kết quả cao nhất nên việc thăng tiến cũng khá thuận lợi.

Với chuyện yêu đương, Hikaru cũng nghiêm túc, giới thiệu Son với các sếp và đồng nghiệp trong công ty. Ngay từ đầu, anh đã xác định yêu là để tiến tới hôn nhân.

Theo Son, ở Nhật Bản, không phải ai hẹn hò cũng nghĩ đến chuyện cưới. Có nhiều cặp yêu nhau gần chục năm vẫn chưa tính chuyện kết hôn. Nhưng Hikaru thì khác, anh luôn để Son biết anh yêu và thực lòng muốn lấy cô làm vợ.

"Anh ấy lên mạng tìm hiểu rất nhiều về phụ nữ Việt Nam. Từ chuyện người Việt khi yêu thường như thế nào, quen bao lâu thì nghĩ đến hôn nhân. Những điều đó khiến tôi cảm thấy mình được tôn trọng, được quan tâm và biết được bản thân là người rất quan trọng đối với anh ấy", Son kể.

Đến tháng 9/2023, cả hai bắt đầu hẹn hò.

Quy tắc hôn nhân

Khi đã nhận lời hẹn hò với Hikaru nhưng vốn cẩn thận, Son giấu địa chỉ nhà. Mối tình của họ gắn liền những buổi gặp ở ga tàu, dạo quanh công viên hay ghé cửa hàng tiện lợi mua kem.

Yêu nhau được 6 tháng, Hikaru ngỏ lời cầu hôn vì mong muốn người mình yêu trở thành vợ. Tháng 4/2024, cả hai hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn tại Nhật Bản. Lễ ăn hỏi và đám cưới tại quê nhà cô dâu ở Nghệ An được tổ chức rộn ràng một tháng sau đó.

"Tôi vẫn nhớ trong ngày cưới, trước 200 quan khách, bố chồng đứng lên phát biểu, coi tôi như con gái ruột và hứa sẽ luôn bảo vệ tôi dù bất cứ điều gì xảy ra. Tôi rất xúc động", Son trải lòng.

Sau kết hôn, vợ chồng Son định cư tại thành phố Kitakyushu, tỉnh Fukuoka, cùng đón con trai đầu lòng.

Tổ ấm hạnh phúc của Son và Hikaru.

Để giữ gìn hạnh phúc gia đình, cả hai thiết lập những nguyên tắc sống văn minh: không giấu chuyện quan trọng, không nhắc đến ly hôn khi nóng giận, không cãi nhau trước mặt con, không bao giờ lớn tiếng và luôn cố gắng giải quyết mâu thuẫn ngay trong ngày. Từ lúc quen đến khi về chung một nhà, Son chưa từng thấy chồng quát mắng hay mất kiểm soát.

Hiện tại, Son có công việc và cuộc sống ổn định tại Nhật, con nhỏ đi mẫu giáo và luôn nhận được sự hỗ trợ hết lòng từ phía gia đình chồng.

Hikaru cũng là chỗ dựa vững chắc cho vợ. Anh san sẻ việc nhà, gánh vác kinh tế. Sự kiên nhẫn của anh dành cho con trai khiến Son nhiều lần kinh ngạc, từ việc bỏ ra hàng giờ đồng hồ chỉ để hướng dẫn con tập cầm thìa, cho đến những đêm con ốm sốt, anh lặng lẽ thức trắng giặt khăn lau hạ nhiệt cho con để vợ ngủ ngon.

Đặc biệt, Hikaru luôn chủ động động viên vợ hướng về gia đình ngoại. Riêng trong năm qua, anh đã đưa vợ con hai lần bay về Việt Nam, gần nhất là chuyến trở về quê giỗ bố Son và đón mẹ cô sang Nhật Bản chơi.

"Dù làm mẹ và làm vợ nơi đất khách, tôi chưa từng phải gánh chịu cảm giác cô đơn bởi chồng luôn dành cho tôi sự tôn trọng tuyệt đối", Son tâm sự.