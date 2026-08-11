Ảnh hiếm về miền Tây 30 năm trước của 'phượt thủ' đời đầu

Giai đoạn 1992-2004, khi phượt (du lịch bụi) vẫn còn là khái niệm xa lạ với nhiều người, ông Nguyễn Trí Dũng (77 tuổi, quê Cần Thơ , sống tại TP.HCM ) đã lái chiếc xe Honda Dream "huyền thoại" rong ruổi khắp miền Tây. Ông được gọi là "phượt thủ đời đầu" khi dám chinh phục những cung đường vào thời điểm thông tin du lịch còn hạn chế.

Ông đến Cần Thơ năm 1992 và ghé thăm nhà cổ Bình Thủy (nay thuộc phường Bình Thủy). Trải qua hơn 150 năm, ngôi nhà vẫn giữ nguyên kiến trúc Á Đông với hoa văn điêu khắc tinh xảo từ cột, vòm cửa đến viền nhà. Nền nhà cao hơn một mét so với sân vườn, bó vỉa bằng đá xanh và có 2 cầu thang dẫn vào không gian sinh hoạt bên trong. Hiện nơi đây đã trở thành điểm tham quan nổi tiếng bậc nhất Cần Thơ.

Năm 1998, ông Trí Dũng quay lại Cần Thơ để tham quan chợ nổi Cái Răng . Thời điểm đó, chợ nổi vẫn mang dáng dấp của một khu chợ đầu mối trên sông. Từ sáng sớm, hàng trăm ghe, xuồng tụ về để trao đổi, mua bán hàng hóa. Trên những cây bẹo trước mũi ghe, sản vật được treo lên cao để thông báo cho người mua biết những gì đang có bên dưới khoang ghe. Đến năm 2010, khách du lịch bắt đầu được đưa đến tham quan chợ nổi và thưởng thức đồ ăn, thức uống lênh đênh trên sông.

Khu vực Long Xuyên (cũ), An Giang năm 1998 chỉ mới đón số ít khách du lịch, sầm uất nhất là chợ Long Xuyên. Khu chợ có mặt tiền rộng, khoảng sân phía trước chen kín xe đạp và xe máy. Người dân địa phương thường xuyên đến mua bán thực phẩm tươi sống, rau củ, trái cây, đồ gia dụng, quần áo và các nhu yếu phẩm. Trong chuyến đi, ông cũng ghé thăm phà Vàm Cống, cầu quay Long Xuyên và cầu Trà Ôn.

Năm 1999, khi quốc lộ 1A đoạn qua Cà Mau còn là đường đất đỏ và trải đá, phượt thủ này đã đến du lịch. Đến năm 2000, ông tiếp tục quay lại ngắm khu dân cư và rừng ngập mặn từ đài quan sát tại Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau - điểm cực Nam của Việt Nam.

So với hiện tại, Sóc Trăng cũ (nay là Cần Thơ) năm 2002 có diện mạo đô thị thấp tầng, thưa người và ít phương tiện, nhưng nét sinh hoạt miền Tây vẫn hiện diện rõ. Đời sống người dân thời điểm này đã có sự giao thoa văn hóa Kinh, Khmer và Hoa. Mỗi chuyến đi, phượt thủ này thường nán lại 2 ngày 1 đêm hoặc 3 ngày 2 đêm để tìm hiểu văn hóa và nhịp sống địa phương.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Trí Dũng cho biết những chuyến đi phượt miền Tây thuận lợi hơn so với miền Bắc vì không có đèo dốc, dân cư đông đúc và dễ tìm thấy quán ăn bên đường. Thời điểm phượt Hà Giang (cũ), gần như chỉ có nhà khách công đoàn tại trung tâm, nhưng ở miền Tây có nhiều nhà nghỉ nhỏ hoặc nhà trọ. Thỉnh thoảng, ông sẽ hỏi người dân về đường sá. Tuy nhiên, trước mỗi chuyến đi, ông đều chuẩn bị phương tiện, sức khỏe, thuốc men, tiền bạc và thông tin nên không gặp nhiều trở ngại.

Năm 2003, đường sá ở Trà Vinh (nay là Vĩnh Long) không quá đông đúc, hai bên đường nối tiếp những dãy nhà thấp tầng, cửa hiệu gia đình và các khu chợ dân sinh. Lúc này, dấu ấn Khmer hiện diện rõ trong diện mạo Trà Vinh, đó là những ngôi chùa Nam tông Khmer với mái nhiều tầng, màu sắc rực rỡ và hoa văn cầu kỳ. Về sau, nơi đây vẫn được ghi nhận là địa phương có cộng đồng Khmer lớn nhất nhì đồng bằng sông Cửu Long.

Bến phà Rạch Miễu ở Bến Tre cũ (nay là Vĩnh Long) năm 2003 đông đúc người và xe, bởi lúc này phà là phương tiện nhanh nhất đi từ Bến Tre sang Tiền Giang (cũ). Theo ông Trí Dũng, người dân thường phải chờ phà một thời gian, sau đó cùng phương tiện lên phà vượt sông Tiền. Đến năm 2009, cầu Rạch Miễu chính thức khánh thành và thông xe, rút ngắn hơn một nửa thời gian di chuyển giữa 2 địa phương.

Nhà thờ Cái Mơn (Bến Tre) được ông chụp năm 2004. Nhà thờ khởi công năm năm 1702, xây theo phong cách Roman, kết hợp với các yếu tố văn hóa của vùng sông nước miền Tây. Điểm nổi bật của nhà thờ là tháp chuông cao hơn 54 m cạnh giáo đường, soi bóng xuống con rạch phía trước. Sau chuyến phượt miền Tây , ông Trí Dũng vẫn tiếp tục thực hiện những chuyến đi một mình ở tuổi 77. Với ông, đam mê xê dịch không có tuổi. Nhiều cảnh vật giờ đã khác xưa, nhưng những bức ảnh cũ vẫn lưu giữ một phần ký ức đẹp, giúp ông nhớ về một thời trẻ tuổi.

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