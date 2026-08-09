Bệnh ung thư của ông Biden đã di căn vào xương

Hunter Biden cho biết ung thư của cựu Tổng thống Joe Biden đã di căn vào xương và gây đau đớn, nhưng ông vẫn tiếp tục lên tiếng về các vấn đề công chúng.

Trong cuộc phỏng vấn kéo dài với BBC được phát sóng vào tối 7/8, con trai của cựu Tổng thống Joe Biden - Hunter Biden xúc động khi nói về tình trạng sức khỏe của cha, mô tả việc chứng kiến bệnh tình của ông là điều "rất buồn".

"Ung thư đã lan rộng, di căn vào xương và tiếp tục lan sang những nơi khác. Điều đó gây đau đớn và khiến ông suy nhược nghiêm trọng ở nhiều phương diện", Hunter Biden nói.

Người phát ngôn của ông Biden từ chối bình luận về cuộc phỏng vấn của ông Hunter Biden hôm 8/8, Reuters cho biết.

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden và con trai Hunter Biden. Ảnh: Reuters.

Ở tuổi 83, ông Joe Biden là người cao tuổi nhất từng giữ chức Tổng thống Mỹ. Tuổi tác của ông là vấn đề gây nhiều lo ngại trong suốt 4 năm tại Nhà Trắng. Ông cùng các cố vấn đã phải đối mặt với những chỉ trích gay gắt vì bị cho là che giấu mức độ nghiêm trọng của các vấn đề sức khỏe, đặc biệt sau khi ông buộc phải từ bỏ cuộc đua tái tranh cử do màn tranh luận được đánh giá là thảm họa với người sau này đánh bại ông, Donald Trump, theo Guardian.

Ông Biden công bố chẩn đoán mắc ung thư vào tháng 5 năm ngoái, chưa đầy 4 tháng sau khi rời Nhà Trắng. Người phát ngôn của ông Biden cho biết vào tháng 10/2025 rằng cựu tổng thống đang được điều trị bằng xạ trị và liệu pháp hormone.

Ông Hunter Biden cho biết thông tin về bệnh tình của cha là cú sốc lớn đối với gia đình.

"Thật sự rất buồn khi chứng kiến điều đó", Hunter Biden nói. "Điều duy nhất tôi muốn nói về sức khỏe của cha lúc này là tôi ước ông ấy than phiền nhiều hơn, bởi tình trạng hiện tại thực sự không ổn".

Dù vậy, ông Hunter Biden cho biết cha mình vẫn tiếp tục xuất hiện trước công chúng và lên tiếng về những vấn đề mà ông quan tâm.

"Ông ấy vẫn làm những điều mình muốn. Ông ấy thực sự tin tưởng vào đất nước này", Hunter Biden nói.

Con trai cựu tổng thống Mỹ cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với quyết định ân xá mà cha ông dành cho mình. Tuy nhiên, Hunter Biden thừa nhận quyết định này không có lợi cho di sản của cựu tổng thống và cũng không tốt cho người dân Mỹ.

"Đó là điều dễ bị chỉ trích, và có lý do để chỉ trích", Hunter Biden nói. "Tất cả những gì tôi biết là tôi biết ơn vì cha đã làm điều đó cho tôi. Và điều duy nhất tôi có thể hỏi những người ngoài kia là: Nếu cha tôi không làm vậy vì tôi, các bạn sẽ nghĩ gì về ông ấy?".

Cựu Tổng thống Joe Biden dự kiến xuất bản hồi ký Promise Me, America sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ.