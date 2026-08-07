Bố trí nhân sự coi thi lại ở chuyên Tuyên Quang như thế nào?

Theo kế hoạch, tỉnh Tuyên Quang sẽ điều động nhân sự từ các cơ sở giáo dục không liên quan trực tiếp đến vụ việc tại điểm thi trong kỳ thi chính thức để làm công tác thi lại.

Trường THPT chuyên Tuyên Quang, nơi xảy ra gian lận thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Ngọc Bích.

UBND tỉnh Tuyên Quang vừa có kế hoạch tổ chức lại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Trong đó, kế hoạch nêu rõ việc lựa chọn, bố trí nhân sự làm thi phải bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, tính độc lập, khách quan; không bố trí người có người thân dự thi, người đang bị xem xét trách nhiệm hoặc có liên quan trực tiếp đến sai phạm tại điểm thi trong kỳ thi chính thức.

Giám đốc Sở GD&ĐT sẽ quyết định thành lập Hội đồng thi; chủ tịch Hội đồng thi quyết định thành lập các Ban của Hội đồng thi, gồm: Ban Thư ký, Ban In sao đề thi, Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi, Ban Coi thi, Ban Làm phách, Ban Chấm thi, Ban Phúc khảo (nếu có) và các bộ phận liên quan.

"Điều động nhân sự từ các cơ sở giáo dục không có liên quan trực tiếp đến vụ việc tại điểm thi trong kỳ thi chính thức; tổ chức quán triệt, tập huấn quy chế thi, quy trình nghiệp vụ, trách nhiệm cá nhân và yêu cầu bảo mật trước khi thực hiện nhiệm vụ", kế hoạch nêu rõ.

Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang được giao xây dựng phương án/kế hoạch chi tiết về tiếp nhận đề thi, in sao, vận chuyển, coi thi, làm phách, chấm thi, phúc khảo, kiểm tra, công bố và xử lý kết quả; bảo đảm cơ sở vật chất, thiết bị, hồ sơ, biểu mẫu và điều kiện làm việc.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT phối hợp với Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác kiểm tra, phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm quy chế thi.

Kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày 13-15/8. Điểm thi sẽ bố trí 15 phòng thi. Trong đó, môn Ngữ văn có 326 thí sinh; Toán 328 thí sinh; Vật lý 140 thí sinh; Hóa học 113 thí sinh; Sinh học 38 thí sinh; Lịch sử 113 thí sinh; Địa lý 37 thí sinh; Tin học 4 thí sinh và Ngoại ngữ 207 thí sinh (Tiếng Anh 198; Tiếng Trung Quốc 7; Tiếng Nhật 1; Tiếng Hàn 1).

Đáng chú ý, số báo danh và dữ liệu phòng thi lại sẽ được giữ nguyên như kỳ thi chính thức.

Ngày 6/8, UBND tỉnh Tuyên Quang cũng đã thành lập Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh kỳ thi lại. Theo quyết định, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi cấp tỉnh là ông Đỗ Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang.

Phó trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi lại gồm: Ông Lâm Thế Hùng (Phó giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang; ông Vũ Lương Thạch (Phó chánh Thanh tra tỉnh); ông Lục Thế Hưng (Phó giám đốc Công an tỉnh;) bà Đỗ Thị Thái Hà (Phó giám đốc Sở Tài chính); ông Hoàng Quốc Cứ (Phó giám đốc Sở Y tế).

Trước đó, ngày 5/8, Bộ GD&ĐT quyết định hủy kết quả thi tốt nghiệp THPT ngày 11-12/6 tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang; đồng thời tổ chức thi lại đối với tất cả môn thi.

Theo bộ, tổ chức thi lại nhằm đảm bảo trung thực, khách quan và công bằng, không phải là biện pháp xử lý kỷ luật. Thí sinh vi phạm sẽ bị xử lý căn cứ kết quả điều tra sau này.

Bên cạnh đó, 328 thí sinh sẽ bị tách khỏi đợt lọc ảo xét tuyển đại học từ ngày 4-9/8. Sau khi có kết quả thi lại, kết quả hợp lệ sẽ được cập nhật vào hệ thống và sử dụng để xét tuyển theo các nguyện vọng thí sinh đã đăng ký.

Bộ GD&ĐT cho biết đã giao ban làm đề thi đảm bảo sự cân bằng, tuy nhiên khó để được 100%. "Để không phải thách đố, dễ dãi, nhưng cần xét đúng tình hình cụ thể để các thầy cô làm có tâm nhất, không dễ hơn, không khó hơn đợt 1", Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng khẳng định.