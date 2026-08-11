Bốc thăm Carabao Cup: MU, Man City được 'đặc cách'

Chelsea chạm trán Luton Town, trong khi MU, Liverpool hay Man City chỉ bắt đầu thi đấu từ vòng 3 Carabao Cup.

Chelsea tham dự Carabao Cup từ vòng 2.

Chelsea là một trong 20 CLB Premier League góp mặt tại giải đấu và bước vào Carabao Cup từ vòng 2 do không giành quyền tham dự các cúp châu Âu. Đoàn quân của HLV Xabi Alonso được chơi trên sân nhà trước Luton, đội bóng đang thi đấu tại League One.

Luton chắc chắn muốn đòi lại món nợ Chelsea sau thất bại 2-3 trên sân Kenilworth Road hồi tháng 12/2023. Tuy nhiên, Chelsea vẫn được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình và lợi thế sân nhà.

Bên cạnh Chelsea, 7 CLB Premier League khác cũng bắt đầu hành trình tại vòng 2. Tottenham sẽ gặp Charlton, trong khi Newcastle United tiếp đón West Brom tại St James’ Park.

Một cặp đấu đáng chú ý khác là cuộc đối đầu toàn Premier League giữa Nottingham Forest và Leeds United. Hull City làm khách của Stoke City, còn Brentford hành quân đến sân St Andrew’s của Birmingham City.

Ipswich Town cũng phải đối mặt thử thách khi gặp Leicester City, đội hiện thi đấu tại League Two. Các trận đấu vòng 2 dự kiến diễn ra trong tuần bắt đầu từ ngày 24/8. Lịch cụ thể của từng trận chưa được xác định.

Man City, Arsenal dự Carabao Cup từ vòng 3.

Đáng chú ý, những ứng viên hàng đầu như Manchester City, Arsenal, Aston Villa, Brighton, Crystal Palace, Liverpool và Manchester United chưa xuất hiện ở vòng đấu này. Lý do nằm ở quy định của Carabao Cup.

Các CLB Premier League tham dự Champions League, Europa League hoặc Conference League được đặc cách vào thẳng vòng 3 nhằm giảm tải lịch thi đấu. Đây là nhóm đội phải thi đấu thêm nhiều trận tại đấu trường châu Âu, đồng thời thường xuyên phải đối mặt lịch thi đấu dày đặc ở Premier League.

Manchester City cũng được đặc cách dù là đương kim vô địch Carabao Cup. Vì vậy, nhà vô địch sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ danh hiệu từ vòng 3, cùng Arsenal, Aston Villa, Brighton, Crystal Palace, Liverpool và Manchester United.

Theo kế hoạch, lễ bốc thăm vòng 3 khả năng diễn ra vào ngày 26/8, ngay sau khi trận đấu cuối cùng của vòng 2 kết thúc. Đây cũng là thời điểm các ông lớn Premier League chính thức bước vào cuộc đua giành danh hiệu đầu tiên của mùa giải.

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