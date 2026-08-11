Man City thay Rodri bằng 'bom tấn' 85 triệu bảng

Manchester City đang tiến rất gần tới việc chiêu mộ tiền vệ trẻ Ayyoub Bouaddi từ Lille.

Bouaddi tiến gần đến Man City.

Theo Guardian, Bouaddi đã đạt thỏa thuận cá nhân với Man City. Tuy nhiên, đội bóng nước Anh vẫn đang hoàn tất những điều khoản cuối cùng với Lille. CLB Ligue 1 được cho là định giá tuyển thủ Morocco lên tới 85 triệu bảng.

Tân HLV Enzo Maresca muốn đưa Bouaddi lên đội một ngay lập tức. Man City đang chuẩn bị cho trận tranh Community Shield với Arsenal vào ngày 16/8, trước khi bước vào mùa giải Premier League 2026/27 bằng chuyến làm khách trên sân Bournemouth ngày 23/8.

Việc chiêu mộ Bouaddi cũng có thể tạo điều kiện để Rodri rời Etihad. Barcelona rất tự tin về khả năng ký hợp đồng với tiền vệ 30 tuổi, nhưng phải cải thiện đề nghị sau khi Man City từ chối mức giá 45 triệu euro ban đầu. Barca dự kiến dùng khoản tiền thu được từ việc bán Ferran Torres để tài trợ cho thương vụ Rodri. Man City gần như chấp nhận chia tay cầu thủ người Tây Ban Nha, người chỉ còn một năm hợp đồng.

Nếu Bouaddi cập bến, anh sẽ kết hợp cùng Elliot Anderson ở tuyến giữa mới của Man City. Hồi đầu hè năm nay, Anderson gia nhập đội chủ sân Etihad từ Nottingham Forest với giá 116 triệu bảng.

Bouaddi vụt sáng sau màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2026. Anh là nhân tố quan trọng giúp đội tuyển Morocco lọt vào đến tứ kết. Sự chững chạc và tư duy chơi bóng hiện đại ở tuổi 18 giúp cầu thủ này lọt vào tầm ngắm của hàng loạt CLB lớn ngay sau giải đấu tại Bắc Mỹ.

Highlights Man City 1-2 Aston Villa Dù chơi trên sân nhà, Man City lại để thua Aston Villa 1-2 ở trận đấu tại vòng 38 Premier League hôm 24/5.