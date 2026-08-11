Hai kịch bản cho Rashford

Trong lần trở lại sân Old Trafford này, Marcus Rashford đứng trước ngã rẽ quan trọng trong sự nghiệp.

Rashford sẽ trình diễn bộ mặt nào tại MU?

Kỳ chuyển nhượng hè năm nay chứng minh MU rất khó tìm bến đỗ mới cho Rashford. Nguyên nhân phần lớn đến từ mức lương quá cao của cầu thủ này (325.000 bảng/tuần). Barcelona có cơ hội mua đứt Rashford sau mùa giải 2025/26 nhưng cũng từ chối.

Với những gì đang diễn ra, MU và Rashford sẽ tiếp tục đồng hành trong mùa giải 2026/27. Đáng chú ý, HLV trưởng Michael Carrick từng là đồng đội của Rashford tại MU. Mối quan hệ này có thể mang đến cơ hội để tiền đạo 28 tuổi làm lại từ đầu.

Câu hỏi được đặt ra lúc này là Rashford sẽ đóng vai trò thế nào dưới thời Carrick?

Kịch bản lý tưởng

Kịch bản được cho là đẹp với MU là Rashford tìm lại bản năng săn bàn từng giúp anh khuynh đảo Premier League. Trong quá khứ, chân sút 28 tuổi từng là một trong những cầu thủ tấn công quan trọng nhất của MU và đã ghi tổng cộng 138 bàn cho đội.

Sau một thời gian xa Old Trafford, Rashford có thể trở lại với khát khao chứng minh bản thân. Nếu nhanh chóng lấy lại cảm giác ghi bàn, anh đủ khả năng cạnh tranh vị trí đá chính với Patrick Dorgu và Matheus Cunha ở cánh trái, mang đến thêm phương án tấn công.

Rashford mang đến thêm giải pháp cho hàng công MU.

Sự kết nối quen thuộc giữa Rashford và Bruno Fernandes cũng có thể trở thành yếu tố quan trọng. Nếu MU duy trì được nguồn năng lượng tích cực dưới thời Carrick, người hâm mộ hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào một phiên bản Rashford tốt nhất.

Trong trường hợp chơi tốt, chân sút 28 tuổi còn dễ thu hút sự chú ý của các đội bóng hàng đầu. Khi đó, Rashford không chỉ có thể lấy lại vị trí quan trọng tại MU mà còn mở ra nhiều lựa chọn cho tương lai.

Kịch bản tệ nhất

Tuy nhiên, một kịch bản khác là Rashford vẫn loay hoay với việc duy trì phong độ ổn định trong suốt mùa giải. Sau mùa 2022/23 ghi 30 bàn, anh chưa lần nào thiết lập lại cột mốc này trong 3 năm qua.

Tại Barcelona mùa trước, Rashford ghi 8 bàn ở La Liga và phần lớn không phải lựa chọn số một trong đội hình chính. Nếu tình trạng này lặp lại tại MU, tiền đạo người Anh có thể đóng góp khoảng 8-12 bàn trên mọi đấu trường nhưng chủ yếu từ băng ghế dự bị.

Kịch bản xấu nhất là Rashford không thể cạnh tranh vị trí và tiếp tục chịu áp lực lớn. Là một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất đội, anh chắc chắn sẽ nhận sự quan tâm đặc biệt. Nếu không thể thuyết phục Carrick bằng màn trình diễn trên sân, Rashford có thể một lần nữa phải tìm bến đỗ mới. Khi đó, MU nguy cơ chứng kiến tiền đạo người Anh thúc đẩy một cuộc chia tay khác, có thể ngay trong tháng 1/2027 hoặc vào mùa hè năm sau.

Mùa giải 2026/27 là bước ngoặt quyết định tương lai của Rashford tại Old Trafford. Thành công hay thất bại sẽ phụ thuộc rất lớn vào khả năng anh tận dụng cơ hội và chứng minh rằng mình vẫn xứng đáng với một vị trí quan trọng trong đội hình MU.

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