PSG phơi bày hai tử huyệt của MU

Trận hòa với PSG phơi bày hai điểm yếu của MU, buộc INEOS phải giải quyết trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa.

Tielemans chưa thể giúp MU yên tâm ở vị trí tiền vệ.

Trận hòa 1-1 trước PSG tại Gothenburg không phải kết quả đáng lo với MU, nhất là trong một trận giao hữu tiền mùa giải. Ngược lại, màn trình diễn này còn mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho HLV Michael Carrick.

Tuy nhiên, nếu nhìn trận đấu dưới góc độ chuẩn bị cho cả mùa giải, MU cũng vừa nhận một lời cảnh báo rất rõ ràng. Ở đó, đội hình vẫn còn hai vị trí thiếu chiều sâu và INEOS cần hành động trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa.

Hai bài toán INEOS phải giải

Điểm đáng lo đầu tiên nằm ở hàng tiền vệ. MU bước vào mùa hè với mục tiêu cải tổ mạnh khu trung tuyến và đã có những động thái đáng kể. Andrey Santos cùng Youri Tielemans lần lượt được đưa về, qua đó giúp Carrick có thêm những lựa chọn về khả năng kiểm soát bóng, phân phối và tranh chấp.

Nhưng trận đấu với PSG cho thấy chừng đó có thể chưa đủ. Mason Mount chỉ thi đấu khoảng 20 phút trước khi được rút khỏi sân sau một pha va chạm. Việc thay người được xem như biện pháp thận trọng, và nếu chấn thương không nghiêm trọng, đây chưa phải vấn đề lớn. Dù vậy, tình huống ấy vẫn khiến INEOS phải suy nghĩ.

Mount thường xuyên dính chấn thương.

Vấn đề không nằm ở riêng trận gặp PSG mà nằm ở tiền sử chấn thương của Mount. Kể từ khi gia nhập MU, tiền vệ người Anh chưa thể duy trì sự ổn định về thể trạng trong thời gian dài. Điều đó khiến việc đặt quá nhiều kỳ vọng vào anh trong một mùa giải kéo dài gần như cả năm trở thành canh bạc.

Về lý thuyết, Mount có thể tạo thành một hàng tiền vệ giàu kỹ thuật khi đá cạnh Kobbie Mainoo và hai tân binh Santos, Tielemans. Nhưng bóng đá đỉnh cao không được vận hành trên lý thuyết. Carrick cần những cầu thủ có thể duy trì cường độ thi đấu liên tục, đặc biệt khi MU phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc ở nhiều đấu trường. Bởi vậy, một tiền vệ chất lượng nữa không còn là phương án xa xỉ. Đó là sự bổ sung bắt buộc để Carrick tránh rơi vào cảnh thiếu người chỉ sau vài ca chấn thương.

Khoảng trống thứ hai nằm ở vị trí hậu vệ trái. Luke Shaw vẫn là lựa chọn số một và mùa trước đá chính toàn bộ các trận Premier League. Nhưng chính tiền sử chấn thương của Shaw lại khiến MU không thể chủ quan. Một cầu thủ có thể chơi tốt khi khỏe mạnh, nhưng vấn đề là đội bóng phải chuẩn bị cho kịch bản anh không thể thi đấu.

Hiện tại, Harry Amass là phương án dự phòng trực tiếp. Cầu thủ 19 tuổi vào sân thay Shaw trong cả 4 trận giao hữu tiền mùa giải. Amass sở hữu tiềm năng đáng kể và việc trao cơ hội cho anh là điều tích cực đối với quá trình phát triển tài năng trẻ. Tuy nhiên, biến một cầu thủ trẻ thành phương án dự phòng duy nhất cho cả mùa giải lại là câu chuyện khác. Nếu Shaw dính chấn thương, toàn bộ gánh nặng bên hành lang trái sẽ lập tức đặt lên vai Amass. Từng ấy có thể là quá lớn đối với một hậu vệ mới 19 tuổi.

Đó là điểm INEOS cần nhìn nhận nghiêm túc. MU không nhất thiết phải chi một khoản tiền khổng lồ cho một hậu vệ trái mới, nhưng cần thêm một cầu thủ đủ kinh nghiệm để tạo ra sự cạnh tranh và bảo đảm chiều sâu đội hình.

"Quỷ đỏ" cần mang về hậu vệ trái chia lửa với Shaw.

MU cần thêm người trước giờ G

Trận hòa PSG vì thế mang đến một thông điệp khá rõ. MU đã tiến bộ ở nhiều khía cạnh, đặc biệt sau những thay đổi đội hình trong mùa hè, nhưng quá trình tái thiết vẫn chưa hoàn tất. INEOS có thể hài lòng với những gì Santos và Tielemans mang lại, nhưng không nên dừng lại chỉ với hai bản hợp đồng này. Một tiền vệ nữa sẽ giúp Carrick có thêm phương án xoay tua, trong khi một hậu vệ trái giàu kinh nghiệm có thể bảo vệ MU khỏi rủi ro nếu Shaw tiếp tục gặp vấn đề thể lực.

Hai vị trí, hai rủi ro đã quá rõ. MU không cần mua sắm bằng mọi giá. Nhưng nếu INEOS thực sự muốn Carrick đưa đội bóng trở lại cuộc đua nhóm đầu Premier League, chiều sâu đội hình phải được đặt ngang hàng với chất lượng đội hình chính.

Trận gặp PSG đã chỉ ra điều đó trước khi mùa giải bắt đầu. Đây là thời điểm để INEOS hành động, thay vì chờ đến khi những vấn đề ấy biến thành khủng hoảng.

Một tiền vệ chất lượng và một hậu vệ trái giàu kinh nghiệm sẽ giúp HLV Carrick có thêm phương án xoay tua, đồng thời giảm rủi ro khi chấn thương xảy ra. Nếu muốn biến mùa giải 2026/27 thành bước ngoặt, INEOS cần hành động quyết đoán trước khi phiên chợ hè đóng cửa.

Video bàn thắng trận MU 1-1 PSG Đêm 8/8, Manchester United hòa PSG 1-1 trong trận giao hữu trước thềm mùa giải 2026/27.