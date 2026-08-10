Tân binh khiến MU tạm quên Casemiro

Andrey Santos dần xóa tan những hoài nghi sau khi gây ấn tượng mạnh trong trận hòa PSG 1-1 hôm 9/8, qua đó cho thấy anh có thể trở thành phương án kế nhiệm Casemiro ở MU.

Santos trám vào khoảng trống Casemiro để lại.

Gia nhập MU từ Chelsea với mức phí 48 triệu bảng trong mùa hè 2026, Santos từng bị đặt dấu hỏi về khả năng thích nghi môi trường mới. Tại Chelsea, tiền vệ người Brazil chưa có nhiều cơ hội khẳng định mình ở đội một và phần lớn thời gian đóng vai trò dự phòng.

Tuy nhiên, những màn trình diễn trong loạt trận tiền mùa giải đang mở ra câu chuyện hoàn toàn khác. HLV Michael Carrick dường như tìm được vị trí phù hợp nhất cho Santos trong hệ thống 4-2-3-1 khi bố trí anh chơi thấp ở hàng tiền vệ.

Trước PSG, Santos thi đấu 63 phút và tạo dấu ấn rõ nét. Anh chạm bóng 44 lần, đạt tỷ lệ chuyền chính xác 95% và chỉ mất bóng 3 lần. Khả năng giữ nhịp, phân phối bóng và thực hiện những đường chuyền xuyên tuyến giúp tiền vệ 22 tuổi mang đến sự cân bằng đáng kể cho tuyến giữa MU. Santos cũng không giấu ý định chơi ở vị trí số 6. Tiền vệ người Brazil khẳng định đây là vai trò anh yêu thích, đồng thời muốn đóng góp cho đội bóng cả khi kiểm soát bóng lẫn lúc phòng ngự.

Santos gây ấn tượng mạnh kể từ khi ra mắt MU.

Đáng chú ý, Santos thẳng thắn nhắc đến Casemiro như hình mẫu mà anh muốn kế thừa tại Old Trafford. Với tiền vệ người Brazil, Casemiro là một huyền thoại và việc cựu tiền vệ Real Madrid kết thúc hành trình tại MU mở ra cơ hội để anh đảm nhận vai trò tương tự.

Để khỏa lấp khoảng trống Casemiro để lại, Santos tất nhiên phải chứng minh nhiều hơn khả năng chuyền bóng. Trước PSG, anh có 5 tình huống phòng ngự đáng chú ý, gồm một pha tắc bóng, một lần đánh chặn, một pha phá bóng, một lần chặn cú sút và một tình huống thu hồi bóng. Santos cũng thắng 3/6 pha tranh chấp tay đôi.

Dù vậy, những trận giao hữu chưa thể phản ánh đầy đủ năng lực của Santos. Premier League 2026/27 sẽ là bài kiểm tra khắc nghiệt hơn rất nhiều với tốc độ, cường độ và sức ép liên tục.

Nếu tiếp tục duy trì sự chắc chắn trong phòng ngự, khả năng thoát pressing cùng hiệu quả luân chuyển bóng, Santos hoàn toàn có cơ hội trở thành lời giải dài hạn cho vị trí số 6 mà MU đang cần.

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