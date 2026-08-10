Tuyển Việt Nam có 'dớp' trước Malaysia ở bán kết

Tuyển Việt Nam chưa từng vượt qua Malaysia tại vòng bán kết AFF Cup (nay là ASEAN Cup).

Lịch sử cho thấy tuyển Việt Nam thua Malaysia chung cuộc ở mọi vòng bán kết AFF Cup (nay là ASEAN Cup) dù trong 25 lần chạm trán trên tất cả đấu trường từ năm 1991, các "Chiến binh sao vàng" thắng tới 17 trận, hòa 3 và chỉ thua 5 lần. Hơn một thập kỷ qua, tuyển Việt Nam bất bại 10 trận liên tiếp trước "Những chú hổ". Ở lần so tài gần nhất, HLV Kim Sang-sik và các học trò hạ Malaysia 3-1 trên sân Thiên Trường, Ninh Bình tại vòng loại Asian Cup 2027 tối 31/3.

Trở lại với AFF Cup, hai đội chạm trán ở bán kết lần đầu năm 2010. Lượt đi, thầy trò HLV Henrique Calisto thua 0-2 vì cú đúp của Mohd Safee trên sân Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Ở bàn thua đầu tiên, thủ môn Bùi Tấn Trường thừa nhận "mất tập trung" do cổ động viên Malaysia liên tục chiếu laser vào mắt khi bắt hụt bóng. Tới trận lượt về, hai đội hòa không bàn thắng trên sân Mỹ Đình và tuyển Việt Nam dừng bước.

Tuyển Việt Nam phơi áo ở bán kết lượt về AFF Cup 2014 trên sân Mỹ Đình, thua chung cuộc 4-5. Ảnh: Minh Chiến.

4 năm sau, các "Chiến binh sao vàng" gặp lại đối thủ này tại bán kết AFF Cup 2014. Đây là năm tuyển Việt Nam mang đến nhiều hy vọng cho người hâm mộ nhất khi đụng độ Malaysia ở vòng này. Lượt đi, hai bàn thắng của Võ Huy Toàn và Nguyễn Văn Quyết giúp đoàn quân của HLV Toshiya Miura thắng 2-1 trên sân Shah Alam.

Nhưng ở trận lượt về, cú đúp của Lê Công Vinh không thể giúp tuyển Việt Nam tránh khỏi thất bại 2-4 trên sân Mỹ Đình. Chung cuộc, tuyển Việt Nam thua 4-5. Thất bại này đặc biệt đau đớn khi Trần Nguyên Mạnh nhận thẻ đỏ, Quế Ngọc Hải phải "đóng thế" bắt gôn, Lê Công Vinh và Phạm Thành Lương cùng giải nghệ sau trận.

Thống kê đáng chú ý khác là tuyển Việt Nam không gặp Malaysia trong cả 5 lần vào chung kết AFF Cup và ASEAN Cup (các năm 1998, 2018, 2008, 2022 và 2024).

Tại ASEAN Cup 2026, đương kim vô địch đang trình diễn thuyết phục với 4/4 trận bất bại ở vòng bảng, trong đó có 3 chiến thắng và đang là đội ghi nhiều bàn nhất giải với 13 lần xé lưới đối phương. Người hâm mộ Việt Nam kỳ vọng đội tuyển nước nhà phá "dớp" trước Malaysia ở bán kết, tiến vào chung kết và bảo vệ thành công ngôi vương.

Highlights Việt Nam 3-1 Campuchia Tối 7/8, Việt Nam vượt qua Campuchia với tỷ số 3-1 ở lượt trận cuối bảng A ASEAN Cup 2026, qua đó tiến vào bán kết với vị trí nhất bảng.

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