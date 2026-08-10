Những vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

Daniel Maldini, con trai thứ hai của huyền thoại Paolo Maldini, được Atalanta đem cho Cagliari mượn trong một mùa giải. Trước đó, anh từng chơi cho Lazio ở mùa 2025/26, cũng dưới dạng cho mượn nhưng không để lại nhiều dấu ấn.