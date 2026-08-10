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Thể thao

Những vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

  • Thứ hai, 10/8/2026 09:20 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Chelsea chia tay nhiều cầu thủ không nằm trong kế hoạch của HLV Xabi Alonso.

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Thủ môn Filip Jorgensen rời Chelsea để gia nhập Strasbourg, CLB đang thi đấu tại Pháp, dưới dạng cho mượn trong một mùa giải.
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Samu Costa, tiền vệ phòng ngự 25 tuổi, gia nhập Al Nassr từ Mallorca với giá 22 triệu euro. Al-Nassr sẽ bắt đầu mùa giải mới vào ngày 16/8 bằng trận đấu với Al-Fateh tại giải VĐQG Saudi Arabia.
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Ousmane Diomande gia nhập Nottingham từ Sporting với mức phí lên đến 40 triệu euro. Hậu vệ người Bờ Biển Ngà sẽ kiểm tra y tế và ra mắt CLB mới trong tuần này.
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Trevoh Chalobah chia tay Chelsea, đội bóng từng gắn bó với anh từ khi 9 tuổi, để gia nhập Como. Trung vệ sinh năm 1999 sẽ mang về cho "The Blues" 30 triệu euro phí chuyển nhượng.
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Lucas Digne chính thức trở thành người của PSG với giá 7 triệu euro. Trước đó, anh đã có 5 mùa giải khoác áo Aston Villa.
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Elliot Stroud, tiền vệ mang hai quốc tịch Thụy Điển và Anh, gia nhập Hull City từ Mjallby AIF với giá 2,5 triệu euro.
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Daniel Maldini, con trai thứ hai của huyền thoại Paolo Maldini, được Atalanta đem cho Cagliari mượn trong một mùa giải. Trước đó, anh từng chơi cho Lazio ở mùa 2025/26, cũng dưới dạng cho mượn nhưng không để lại nhiều dấu ấn.

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Những vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

Barcelona gia hạn với Ronald Araujo đến năm 2031, rồi để trung vệ này cập bến Liverpool.

13:13 8/8/2026

Duy Anh

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