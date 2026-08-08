Những vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

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Ronald Araujo gia nhập Liverpool từ Barcelona theo hợp đồng cho mượn. Trung vệ người Uruguay sa sút từ khi dính chấn thương đầu gối và hy vọng tìm lại phong độ tại Ngoại hạng Anh.
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Nayef Aguerd, hậu vệ của tuyển Morocco, đạt thỏa thuận gia nhập Real Sociedad từ Marseille dưới dạng cho mượn, kèm điều khoản mua đứt vào hè năm sau.
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Sau khi bán James Trafford, Manchester City chiêu mộ Gero Rulli từ Marseille làm thủ môn dự bị. Hợp đồng của thủ thành người Argentina có thời hạn đến năm 2028, kèm điều khoản gia hạn thêm một mùa.
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Sergi Roberto đạt thỏa thuận gia nhập LA Galaxy theo dạng tự do. Hợp đồng của cựu tuyển thủ Tây Ban Nha có thời hạn một năm.
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Facundo Buonanotte tiếp tục bị Brighton đem cho mượn. Bến đỗ lần này của tiền vệ 21 tuổi là Elche. Trước đó, anh bị đẩy sang Chelsea và Leeds chỉ trong mùa giải 2025/26.
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Coventry chiêu mộ tiền vệ người Ghana, Caleb Yirenkyi, từ Nordsjaelland của Đan Mạch với giá 29 triệu euro. Yirenkyi trở thành bản hợp đồng thứ 6 của HLV Frank Lampard trong mùa hè này và nâng tổng chi tiêu của Coventry vượt ngưỡng 90 triệu euro.
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Hull City ký hợp đồng với tiền vệ Jens Hjerto-Dahl từ Tromso. Sky Sports tiết lộ 2 CLB đã đạt được thỏa thuận trị giá khoảng 13 triệu euro. Cầu thủ 20 tuổi này đã ký hợp đồng 5 mùa, đến mùa hè năm 2031, trở thành bản hợp đồng thứ 6 của "Bầy hổ" trong mùa hè này.
Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh
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