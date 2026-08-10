U20 Việt Nam thắng 4-0 ở Nhật Bản

Chiều 10/8, U20 Việt Nam thắng đội bóng Trung học Koukou 4-0 trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản, chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á 2027.

Đội hình xuất phát của U20 Việt Nam trong trận thắng đội bóng Trường Trung học Koukou 4-0. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Sau 90 phút thi đấu chiều 10/8, U20 Việt Nam thắng đội bóng Trung học Koukou 4-0 trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản. Nguyễn Tấn Minh mở tỷ số trong hiệp 1. Hiệp 2, Hoàng Công Hậu lập cú đúp trước khi cầu thủ vào sân thay người Đào Quang Anh ấn định thắng lợi 4-0.

Đây là trận thứ hai trong chuyến tập huấn chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á 2027. Vòng loại này diễn ra từ ngày 31/8 tới 6/9 tại sân Việt Trì, Phú Thọ. Chiều 9/8, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi đá trận đấu tập đầu tiên, hòa đội bóng Đại học Kinh tế Osaka 0-0. 11 cầu thủ đá chính trận này được cho nghỉ ở trận thứ hai.

Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, nhiều tuyển thủ U20 Việt Nam vắng mặt ở đợt hội quân này như Nguyễn Trọng Đức Vũ (CLB Hưng Yên), Hoàng Trọng Duy Khang, Trần Gia Hưng (CLB Hải Phòng), Nguyễn Quốc Khánh, Phạm Huy Hoàng (CLB Ninh Bình)... do CLB chủ quản từ chối nhả người vì đợt tập huấn diễn ra ngoài thời điểm FIFA Days.

Ngoài ra, trung vệ Lê Huy Việt Anh (PVF) bất đắc dĩ chia tay đội từ sớm do chấn thương. Đây đều là những cầu thủ được triệu tập ban đầu, nhưng không thể tới Nhật Bản tập huấn.

U20 Việt Nam bắt đầu hội quân từ ngày 3/8 tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam và lên đường tới Nhật Bản tập huấn sáng 7/8. Trong chuyến tập huấn tại xứ sở mặt trời mọc, đoàn quân của HLV Ikeuchi còn 4 trận giao hữu vào các ngày 12/8 (gặp Kwansei Gakuin), 13/8 (Trung học Gojo), 15/8 (JFL Tiamo Hirakata) và 16/8 (Trung học Kinh tế Osaka).

Ngày 17/8, U20 Việt Nam lên đường về nước.

Danh sách U20 Việt Nam tập huấn đợt 3 năm 2026. Đồ họa: VFF.