Nhận định của Cristiano Ronaldo về cuộc tranh luận ai là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá đang gợi lại sự chú ý của dư luận.

Nhận xét của Ronaldo về Messi gây sốt trở lại.

“Người ta luôn hỏi tôi ai là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Với tôi, vĩ đại không bao giờ có nghĩa là phải thiếu tôn trọng một huyền thoại khác. Lionel Messi đã đạt được những thành tích mà không ai có thể phủ nhận. Cậu ấy giành được mọi thứ bởi cậu ấy xứng đáng với điều đó”, Ronaldo cho biết cách đây không lâu.

Sau đó, Ronaldo cũng cho biết cuộc đua giữa hai người chưa bao giờ cho phép bất kỳ ai được phép chủ quan. “Mỗi mùa giải, tôi hiểu rằng chỉ cần mình giảm tốc độ, Messi sẽ lập tức tạo ra áp lực và ngược lại”, CR7 nhận định.

Cuộc cạnh tranh giữa Messi và Ronaldo đã kéo dài hơn hai thập kỷ và trở thành một trong những chương đặc biệt nhất lịch sử bóng đá. Hai siêu sao không chỉ liên tục so kè về bàn thắng, danh hiệu và các kỷ lục, mà còn thúc đẩy nhau vươn tới những giới hạn chưa từng có.

Ronaldo và Messi vẫn tỏa sáng dù không còn trẻ tuổi.

“Nếu không có Messi, tôi sẽ không thể đạt đến đẳng cấp mà mình từng vươn tới. Và nếu không có tôi, tôi cũng không nghĩ Messi có thể đạt đến đẳng cấp mà cậu ấy đã đạt được”, Ronaldo chia sẻ thêm.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV đồng tình với Ronaldo, cho rằng siêu sao người Bồ Đào Nha và Messi là hai cầu thủ vĩ đại nhất trong hơn hai thập kỷ qua. Dù luôn tạo ra những tranh luận lớn, cả hai vẫn dành sự tôn trọng cho nhau và trở thành tấm gương cho các thế hệ cầu thủ trẻ.

Ngay cả khi đã chia tay bóng đá châu Âu để sang Saudi Arabia và Mỹ thi đấu, những thành tích của Ronaldo và Messi vẫn bị đem ra so sánh. Sau hơn 20 năm, có lẽ điều quan trọng nhất không phải ai thắng trong cuộc tranh luận này, mà là Messi và Ronaldo đã cùng nhau nâng tầm bóng đá thế giới.

Ronaldo để lại ấn tượng đẹp sau khi trở về từ World Cup 2026 Tối 20/7, video Cristiano Ronaldo đến thăm nữ họa sĩ khuyết tật từng vẽ chân dung anh bằng đôi chân, gây chú ý lớn trong cộng đồng người hâm mộ.