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Thể thao

Cầu thủ nhập tịch đau đớn sau khi Indonesia gục ngã ở ASEAN Cup

  • Thứ hai, 10/8/2026 19:05 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ngày 10/8, Marc Klok đăng tải tâm thư đầy cảm xúc trên mạng xã hội sau khi Indonesia dừng bước tại ASEAN Cup 2026.

Marc Klok đau đớn với thất bại của Indonesia.

Klok mở đầu bằng hai từ ngắn gọn nhưng nặng nề: "Suy sụp. Đau đớn. Thực sự rất đau".

Với anh, giải đấu và chiếc cúp chưa bao giờ chỉ dành cho các cầu thủ. Đó còn là hành trình vì người hâm mộ, vì thế hệ kế tiếp và vì niềm tin rằng mọi giới hạn đều có thể bị phá vỡ nếu đủ nỗ lực.

Thế nhưng Indonesia một lần nữa phải dừng bước từ vòng bảng và không thể nâng cúp. Klok thừa nhận toàn đội đã chiến đấu bằng những gì có thể. Cầu thủ, ban huấn luyện và các thành viên trong đội đều không còn gì để tiếc nuối, nhưng những nỗ lực ấy chưa đủ để đưa Indonesia đi đến cuối hành trình.

Đó là khoảnh khắc đau đớn và gục ngã. Sau thất bại, Klok trở về nhà trong sự trống rỗng. Anh kể rằng hai ngày sau trận, khi bước qua cửa, các con chạy đến ôm lấy mình như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Không câu hỏi, không trách móc, chỉ đơn giản là: "Bố đã về nhà".

Với Klok, đó cũng chính là lý do các cầu thủ chiến đấu. Không đơn thuần vì một chiếc cúp, mà vì trách nhiệm với cả đất nước. Tiền vệ nhập tịch Indonesia cho rằng thất bại là lúc mỗi người phải học cách chấp nhận nỗi đau, lắng nghe những chỉ trích rồi trở lại mạnh mẽ hơn. "Bạn phải đứng dậy. Và bạn trở lại với khát khao lớn hơn trước", Klok nhắn nhủ.

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Indonesia lần thứ hai liên tiếp bị loại từ vòng bảng ASEAN Cup. Ảnh: Minh Chiến.

Anh cũng gửi lời cảm ơn tới những người đã luôn ủng hộ đội tuyển và cá nhân mình, đồng thời đáp trả những người chỉ xuất hiện khi Indonesia thất bại. Theo Klok, những lời chỉ trích không khiến anh chùn bước.

"Không ai trao cho tôi điều này. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để xứng đáng với nó". Khép lại tâm thư, Klok khẳng định Indonesia chưa thể bỏ cuộc: "Chúng ta chưa kết thúc. Thậm chí còn chưa đến gần hồi kết".

Hôm 7/8, Indonesia hòa Singapore 1-1 ở lượt trận cuối bảng A ASEAN Cup 2026, qua đó dừng bước tại giải khi chỉ xếp thứ 3 chung cuộc. Hai lần liên tiếp bị loại từ vòng bảng ASEAN Cup là kết cục khó chấp nhận với một nền bóng đá đang đặt tham vọng vươn tầm châu Á và hướng đến World Cup.

Đáng chú ý, "Tim Garuda" thua tuyển Việt Nam với tỷ số 0-3 ngay tại sân nhà. Thất bại này là bước ngoặt khiến thầy trò HLV John Herdman không thể nắm quyền tự quyết ở bảng A.

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Highlights Việt Nam 3-0 Indonesia Tối 3/8, Việt Nam xuất sắc vượt qua Indonesia với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ 4 bảng A ASEAN Cup 2026.

Vì sao tuyển Việt Nam chơi hay sân khách, đá dở sân nhà?

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Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

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