Rashford mất áo số 10 ở MU

Chiếc áo số 10 quen thuộc của Rashford đã được trao cho Matheus Cunha. Nếu tiếp tục ở lại Old Trafford, Rashford dự kiến sẽ chuyển sang khoác áo số 14.

Marcus Rashford chính thức trở lại Manchester United.

Rashford chính thức trở lại khu phức hợp Carrington vào sáng Chủ nhật trước khi cùng các đồng đội bay sang Dublin (Ireland) để bắt đầu đợt tập huấn tiền mùa giải. Tiền đạo 28 tuổi bày tỏ quyết tâm bám trụ tại Old Trafford để tìm lại phong độ bất chấp gần hai năm đầy biến động vừa qua.

Tuyển thủ Anh không thi đấu cho "Quỷ đỏ" kể từ ngày 12/12/2024 sau khi huấn luyện viên Ruben Amorim bày tỏ sự không hài lòng về thái độ của anh. Trước khi trở lại, chân sút sinh năm 1997 trải qua các bản hợp đồng cho mượn tại Aston Villa và Barcelona.

Dù Rashford công khai mong muốn ở lại Tây Ban Nha, "Los Blaugrana" từ chối kích hoạt điều khoản mua đứt anh trị giá 26 triệu bảng. Mức lương lên tới 325.000 bảng/tuần cùng thời hạn hai năm hợp đồng còn lại là rào cản lớn khiến cầu thủ này khó tìm bến đỗ mới trong mùa hè năm nay.

Hiện tại, chiếc áo số 10 quen thuộc của anh đã được trao cho Matheus Cunha. Nếu tiếp tục ở lại Old Trafford khi mùa giải mới khởi tranh, Rashford dự kiến sẽ chuyển sang khoác áo số 14.

Dưới sự hỗ trợ của người đồng đội cũ Michael Carrick, Rashford kỳ vọng sẽ có màn tái xuất trong trận giao hữu gặp AC Milan tại Ba Lan. Tuy nhiên, khả năng anh ra sân trong trận gặp Leeds United là tương đối thấp do mới có vài buổi tập cùng toàn đội.

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