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Thể thao

Liverpool công bố thương vụ Araujo

  • Thứ ba, 11/8/2026 05:55 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Liverpool chính thức đạt thỏa thuận mượn trung vệ Ronald Araujo từ Barcelona cho mùa giải 2026/27, đánh dấu sự bổ sung chất lượng cho đội chủ sân Anfield.

Ronald Araujo chuyển tới Liverpool theo dạng cho mượn. Ảnh: Liverpool

Tuyển thủ người Uruguay cập bến Anfield sau một sự nghiệp lẫy lừng tại Tây Ban Nha. Trong màu áo Barcelona, anh bỏ túi 213 lần ra sân, ghi 14 bàn và góp công lớn vào 3 chức vô địch La Liga, 2 Copa del Rey cùng 3 Siêu cúp Tây Ban Nha. Đáng chú ý, hậu vệ 27 tuổi vừa được bổ nhiệm làm đội trưởng "Los Blaugrana" vào đầu năm nay.

Tại Liverpool, Araujo được kỳ vọng sẽ trở thành chốt chặn tin cậy trong sơ đồ của huấn luyện viên Andoni Iraola. Sự đa năng của anh, với khả năng thi đấu tốt ở cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ phải, mang lại nhiều phương án chiến thuật linh hoạt cho đội hình "The Kop".

Chia sẻ trong buổi ra mắt và nhận số áo 33, ngôi sao sinh năm 1999 cho biết: "Tôi vô cùng hạnh phúc khi gia nhập một câu lạc bộ giàu truyền thống như Liverpool. Đây là bước đi cần thiết và lý tưởng ở giai đoạn này của sự nghiệp. Ngay khi nghe tin Liverpool quan tâm, tôi đã quyết định rất nhanh chóng và hiện sẵn sàng để cống hiến cho đội bóng".

Khởi nghiệp tại Rentistas và Boston River (Uruguay), Araujo chuyển sang châu Âu vào năm 2018 để gia nhập đội B của Barcelona trước khi trở thành trụ cột đội một từ mùa giải 2020/2021. Trên bình diện quốc tế, anh cũng là nhân tố quan trọng của đội tuyển Uruguay với 27 lần khoác áo.

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Huy Trưởng

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