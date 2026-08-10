Tỷ phú Jeff Bezos sắp thâu tóm cổ phần Liverpool

Giữa bối cảnh thượng tầng Liverpool đang biến động dữ dội, sự gia nhập của tỷ phú Jeff Bezos hứa hẹn tạo cú hích tài chính khổng lồ cho câu lạc bộ.

Tỷ phú Jeff Bezos sắp mua cổ phần của Liverpool.

Tỷ phú Bezos, người sáng lập Amazon, đang tiến gần đến thỏa thuận mua lại khoảng 1/3 cổ phần của câu lạc bộ Liverpool. Theo Sky News , tập đoàn Fenway Sports Group (FSG) có thể đưa ra thông báo chính thức ngay trong tuần này.

Thương vụ dự kiến định giá Liverpool ở mức 6 tỷ USD , biến "Nửa đỏ vùng Merseyside" trở thành một trong những đội thể thao đắt giá nhất hành tinh.

Trong đợt đầu tư này, Bezos sẽ gia nhập một liên minh hùng mạnh bao gồm Eduardo Saverin, đồng sáng lập Facebook, và Amit Bhatia, con rể của "ông trùm" ngành thép Lakshmi Mittal. Nhóm đầu tư kể trên được dẫn dắt bởi Amit Bhatia, người vốn có kinh nghiệm dày dạn trong lĩnh vực quản trị thể thao. Việc hoàn tất thỏa thuận sẽ chính thức đưa ba trong số những cá nhân giàu nhất thế giới trở thành đồng sở hữu của đội bóng.

FSG, tập đoàn từng mua lại Liverpool với giá 300 triệu bảng vào năm 2010, trước đó đã xác nhận việc liên minh của Bhatia bày tỏ sự quan tâm đến một "khoản đầu tư thiểu số mang tính chiến lược".

Thông tin về sự xuất hiện của Bezos đến vào thời điểm Liverpool đang trải qua một mùa giải chuyển giao đầy biến động. Đội chủ sân Anfield vừa sa thải Arne Slot và chia tay huyền thoại Mohamed Salah.

Sự hiện diện của các tỷ phú công nghệ và tài chính được kỳ vọng sẽ cung cấp nền tảng ngân sách vững chắc để Liverpool tái thiết đội hình và duy trì khả năng cạnh tranh tại các đấu trường lớn.

Cái ôm của những người từng là đồng đội Sau nhiều năm chinh chiến cùng nhau trong màu áo Liverpool, Salah, Fabinho và Alisson có dịp hội ngộ trước World Cup 2026 ở trận giao hữu sáng 7/6.