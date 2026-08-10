Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Tỷ phú Jeff Bezos sắp thâu tóm cổ phần Liverpool

  • Thứ hai, 10/8/2026 22:22 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Giữa bối cảnh thượng tầng Liverpool đang biến động dữ dội, sự gia nhập của tỷ phú Jeff Bezos hứa hẹn tạo cú hích tài chính khổng lồ cho câu lạc bộ.

Tỷ phú Jeff Bezos sắp mua cổ phần của Liverpool.

Tỷ phú Bezos, người sáng lập Amazon, đang tiến gần đến thỏa thuận mua lại khoảng 1/3 cổ phần của câu lạc bộ Liverpool. Theo Sky News, tập đoàn Fenway Sports Group (FSG) có thể đưa ra thông báo chính thức ngay trong tuần này.

Thương vụ dự kiến định giá Liverpool ở mức 6 tỷ USD, biến "Nửa đỏ vùng Merseyside" trở thành một trong những đội thể thao đắt giá nhất hành tinh.

Trong đợt đầu tư này, Bezos sẽ gia nhập một liên minh hùng mạnh bao gồm Eduardo Saverin, đồng sáng lập Facebook, và Amit Bhatia, con rể của "ông trùm" ngành thép Lakshmi Mittal. Nhóm đầu tư kể trên được dẫn dắt bởi Amit Bhatia, người vốn có kinh nghiệm dày dạn trong lĩnh vực quản trị thể thao. Việc hoàn tất thỏa thuận sẽ chính thức đưa ba trong số những cá nhân giàu nhất thế giới trở thành đồng sở hữu của đội bóng.

FSG, tập đoàn từng mua lại Liverpool với giá 300 triệu bảng vào năm 2010, trước đó đã xác nhận việc liên minh của Bhatia bày tỏ sự quan tâm đến một "khoản đầu tư thiểu số mang tính chiến lược".

Thông tin về sự xuất hiện của Bezos đến vào thời điểm Liverpool đang trải qua một mùa giải chuyển giao đầy biến động. Đội chủ sân Anfield vừa sa thải Arne Slot và chia tay huyền thoại Mohamed Salah.

Sự hiện diện của các tỷ phú công nghệ và tài chính được kỳ vọng sẽ cung cấp nền tảng ngân sách vững chắc để Liverpool tái thiết đội hình và duy trì khả năng cạnh tranh tại các đấu trường lớn.

Cái ôm của những người từng là đồng đội Sau nhiều năm chinh chiến cùng nhau trong màu áo Liverpool, Salah, Fabinho và Alisson có dịp hội ngộ trước World Cup 2026 ở trận giao hữu sáng 7/6.

Araujo tới Liverpool

Liverpool đạt thỏa thuận mượn Ronald Araujo từ Barcelona trong một mùa giải kèm điều khoản mua đứt, sau khi thương vụ được Giám đốc Deco phê duyệt.

06:06 8/8/2026

Salah có bến đỗ mới

Mohamed Salah được cho là đã đạt thỏa thuận gia nhập Trabzonspor theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi rời Liverpool vào cuối mùa giải 2025/26.

05:49 5/8/2026

Liverpool thua ngược không tưởng trên đất Mỹ

Liverpool đánh rơi lợi thế dẫn 2-0 và để Leeds United ghi liền bốn bàn trong hiệp hai, qua đó nhận thất bại 2-4 ở trận giao hữu trên sân Soldier Field (Chicago, Mỹ) rạng sáng 3/8.

06:07 3/8/2026

Hành trình của Klopp cùng Liverpool

Klopp: The Liverpool FC Celebration tái hiện trọn vẹn hành trình 10 năm gắn bó của Jürgen Klopp với “Lữ đoàn đỏ” thông qua hơn 200 bức ảnh độc quyền, trích dẫn từ cầu thủ, huyền thoại và đối thủ. Cuốn sách là lời tri ân cảm xúc dành cho người đã đưa Liverpool trở lại đỉnh cao và trở thành biểu tượng của bóng đá hiện đại.

Huy Trưởng

liverpool zeff bezos premier league liverpool zeff bezos premier league

    Đọc tiếp

    Messi tạm ngưng thi đấu

    Messi tạm ngưng thi đấu

    0

    Siêu sao Lionel Messi chưa vượt qua được nỗi buồn mất cha và quyết định tạm ngưng thi đấu trong thời gian tới.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý