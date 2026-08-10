HLV hưởng lương cao nhất Premier League

Mikel Arteta được ghi nhận là HLV có mức lương cao nhất Premier League mùa giải 2026/27.

Arteta dẫn đầu thu nhập các HLV tại Premier League.

Theo Touchline, HLV của Arsenal nhận mức lương 15 triệu euro mỗi năm tại sân Emirates. Đây là mức đãi ngộ cao nhất dành cho một HLV Premier League trong mùa giải mới, cho thấy vị thế ngày càng lớn của chiến lược gia người Tây Ban Nha sau những năm xây dựng Arsenal trở thành một thế lực hàng đầu.

Ở mùa giải 2025/26, Arteta chỉ xếp sau Pep Guardiola, người nhận hơn 23 triệu euro mỗi năm. Bản thân Arteta cũng từng là trợ lý của Guardiola tại Man City, trước khi nhận lời dẫn dắt Arsenal vào năm 2019.

Đứng ngay sau Arteta là Oliver Glasner và Xabi Alonso, cùng nhận khoảng 13 triệu euro mỗi năm. Glasner là tân HLV của Nottingham Forest trong khi Alonso bắt đầu hành trình mới tại Chelsea. Cả hai đều được kỳ vọng sẽ tạo ra những dấu ấn đáng kể trong mùa giải 2026/27.

Hai nhân tố còn lại trong top 5 là Enzo Maresca và Roberto De Zerbi, cùng đứng ở vị trí tiếp theo với mức lương khoảng 12 triệu euro mỗi năm. Maresca chính là người thay Guardiola tại Man City, còn De Zerbi đảm nhiệm vai trò HLV trưởng Tottenham từ cuối mùa trước.

Với Arteta, mức lương cao ngất ngưởng đi kèm kỳ vọng và áp lực lớn, đặc biệt khi Arsenal có nhiệm vụ bảo vệ danh hiệu Premier League ở mùa giải 2026/27.

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