Bùng nổ tranh cãi ở show hẹn hò

Truyền hình thực tế hẹn hò Hàn Quốc ngày càng bùng nổ, mở rộng nội dung khai thác nhưng cũng vấp không ít tranh cãi.

Theo The Korea Times, làn sóng chương trình hẹn hò thực tế tại Hàn Quốc đang bước vào giai đoạn mới khi các nhà sản xuất đưa lên màn ảnh những câu chuyện ngày càng nhạy cảm: người mắc bệnh nan y, người từng chiến đấu với bệnh hiểm nghèo, các mối quan hệ sau ly hôn hay thậm chí tình yêu với đối tác AI.

Trước đó, các đài truyền hình nước này đã khai thác rất nhiều đối tượng khác nhau, chẳng hạn người chưa từng có mối tình đầu (Better Late Than Single), những cặp đã chia tay nay tìm cơ hội quay lại hoặc làm quen người mới (Transit Love) hay những người đã ly hôn.

Đến nay, hàng loạt chủ đề và đối tượng mới được khai thác. Những chủ đề này giúp mở rộng cách truyền hình khai thác tình yêu và các mối quan hệ, nhưng đồng thời đặt ra câu hỏi về giới hạn giữa sự đồng cảm và việc biến những trải nghiệm riêng tư thành nội dung giải trí.

Khi bệnh tật trở thành một phần của câu chuyện tình yêu

Chương trình Love Against Time của SBS lên sóng từ 4/8, xoay quanh những người trẻ ở độ tuổi 20-30 từng được chẩn đoán mắc bệnh nan y hoặc sống sót sau những căn bệnh đe dọa tính mạng. Họ gặp gỡ và tìm kiếm tình yêu trong bối cảnh nhận thức rõ hơn về sự hữu hạn của cuộc sống.

Ngay tập đầu, 8 người tham gia bắt đầu bằng những cuộc trò chuyện và tương tác khá dè dặt trước khi chia sẻ "nhật ký điều trị" của mình. Những câu chuyện được nhắc đến bao gồm ung thư giai đoạn 4, phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ dạ dày hay những thời điểm họ cảm nhận cái chết đến gần.

Cách ghép đôi của chương trình cũng xoay quanh khái niệm thời gian. Mỗi tối, người tham gia có 100 phút, được chia thành 10 khoảng, mỗi khoảng 10 phút để lựa chọn người muốn hẹn hò. Nếu hai người dành cho nhau ít nhất 100 phút, họ có thể bước vào một cuộc hẹn kéo dài 100-200 phút.

Thời gian vốn là khái niệm gắn với sự hữu hạn của đời người được biến thành "đơn vị tiền tệ" để các nhân vật sử dụng trong hành trình tìm kiếm tình yêu.

Dàn quan sát viên của Love Against Time. Ảnh: iMBC.

Chương trình nhanh chóng thu hút sự chú ý trên Netflix, lọt top 10 phim truyền hình Hàn Quốc của nền tảng này ngay tuần đầu tiên, ở vị trí thứ 9.

Nhà sản xuất Lee Eun Sol khẳng định Love Against Time không muốn biến bệnh tật thành trung tâm của chương trình. Theo cô, ê-kíp quan tâm nhiều hơn đến cuộc sống của những người trẻ sau khi đã trải qua trận chiến sinh tử.

"Việc chiến đấu với bệnh tật để lại dấu ấn sâu sắc trong cuộc sống của một người", nhà sản xuất chia sẻ. Cô cho rằng chương trình muốn khắc họa cách những người từng đối mặt với bệnh hiểm nghèo nhìn nhận lại cuộc sống và tình yêu.

MC Choi Ye Na, người từng mắc ung thư hạch khi còn nhỏ, cũng chia sẻ sự đồng cảm với các nhân vật.

Dù vậy, chương trình vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều. Một số khán giả lo ngại những cụm từ như "giai đoạn cuối" hay "chiến đấu với ung thư" có nguy cơ trở thành công cụ quảng bá. Họ đặt câu hỏi liệu bệnh sử của những người tham gia có đang bị biến thành yếu tố tạo kịch tính trong một chương trình giải trí hay không.

Ở chiều ngược lại, một bộ phận khán giả thừa nhận ban đầu họ cho rằng đây chỉ là cách nhà đài tạo sự chú ý. Tuy nhiên, sau khi hiểu những người từng trải qua nỗi đau thể xác và tinh thần có thể thực sự mong muốn tìm được người đồng cảm với hoàn cảnh của họ, khán giả bắt đầu nhìn chương trình theo hướng khác.

AI cũng trở thành đối tượng hẹn hò

Nếu Love Against Time khai thác những giới hạn của đời người, SBS cũng chuẩn bị một chương trình đi theo hướng hoàn toàn khác: con người hẹn hò với AI.

Chương trình dự kiến lên sóng ngày 20/8, trong đó người tham gia xây dựng mối quan hệ với các đối tác AI tạo sinh. Họ trò chuyện, chia sẻ thói quen và hình thành những phản ứng cảm xúc được mô tả là chân thực, từ hào hứng đến thất vọng.

Nhân vật truyền hình Kian84 cũng tham gia với vai trò thí sinh chính. Ý tưởng này gợi nhớ đến bộ phim Her, đồng thời phản ánh một hiện tượng ngày càng được quan tâm: con người hình thành mối liên kết tình cảm với chatbot.

Ở đây, trọng tâm của chương trình không chỉ nằm ở công nghệ mà còn hướng đến những câu hỏi về sự cô đơn và nhu cầu kết nối của con người trong thời đại số.

Sự xuất hiện của những định dạng kể trên cho thấy truyền hình thực tế hẹn hò Hàn Quốc đang mở rộng đáng kể giới hạn của thể loại. Từ những người xa lạ gặp nhau để tìm kiếm tình yêu, các chương trình giờ đây khai thác cả tình yêu sau bệnh tật và mối quan hệ giữa con người với trí tuệ nhân tạo.

SBS ra mắt chương trình hẹn hò với AI. Ảnh: SBS.

Sức hút của truyền hình thực tế hẹn hò nằm một phần ở việc khán giả được quan sát cách những người xa lạ tương tác, thiết lập ranh giới, yêu, chia tay và đôi khi tìm cách quay lại với nhau.

Thông qua nhiều góc máy và cách dựng theo trình tự thời gian, chương trình tạo cho khán giả cảm giác đang sở hữu góc nhìn toàn cảnh về mối quan hệ. Người xem có thể phân tích một ánh mắt, cử chỉ hay cuộc trò chuyện để tranh luận ai chân thành, ai đang che giấu điều gì và ai xứng đáng có thêm cơ hội.

Tuy nhiên, chính góc nhìn ấy cũng khiến vấn đề đạo đức trở nên khó né tránh. Khi ngày càng nhiều trải nghiệm nhạy cảm được đưa lên màn ảnh, câu hỏi không còn đơn thuần là chương trình có đủ hấp dẫn hay không, mà còn là truyền hình nên được phép khai thác đời tư, nỗi đau và nhu cầu tình cảm của con người đến mức nào để phục vụ giải trí, theo tờ The Korea Times.