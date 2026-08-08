Tuấn Cry sau cơn sốt 'Bắc Bling'

Tuấn Cry kiên trì theo đuổi âm nhạc truyền thống kết hợp hiện đại dù các sản phẩm của anh chưa thể vượt qua cái bóng quá lớn của "Bắc Bling".

Khoảng một năm trước đó, Bắc Bling ra đời và lập tức gây sốt khắp cộng đồng mạng. Thành công và độ lan tỏa, sức ảnh hưởng MV này đạt được là điều mà trong hơn một năm qua, chưa sản phẩm Vpop nào vượt qua. Bài hát nâng tầm tên tuổi Hòa Minzy, đồng thời đưa Tuấn Cry từ một gương mặt mới, ít người biết tới bỗng được chú ý.

Thời điểm đó, Tuấn Cry thừa nhận anh "choáng váng" khi chứng kiến sức nóng quá lớn của bài hát. Cùng sự hỗ trợ sản xuất của Masew, Bắc Bling nổi trội bằng âm nhạc lôi cuốn, bắt tai, lồng ghép khéo léo chất liệu dân gian truyền thống với nhạc điện tử hiện đại. Sự hòa quyện giữa nhạc cụ dân tộc như sáo, đàn nhị, đàn nguyệt… với thanh âm điện tử, nhấn nhá bằng những đoạn drop thú vị đã tạo nên bản nhạc thành công nhất nhì Vpop trong hơn một năm trở lại đây.

Tuấn Cry hoạt động sôi nổi

Sau thành công của Bắc Bling, Tuấn Cry bắt đầu được chú ý nhiều hơn. Anh góp mặt trong nhiều hoạt động nghệ thuật, văn hóa và hợp tác thêm với những ca sĩ mới của Vpop. Hồi tháng 6, nam nhạc sĩ hợp tác với ca nương Kiều Anh trong dự án Lá ngọc cành vàng. Không bùng nổ như lần hợp tác với Hòa Minzy nhưng Lá ngọc cành vàng củng cố thêm chỗ đứng cho nhạc sĩ này trên thị trường Việt, đặc biệt ở mảng âm nhạc truyền thống.

Ngoài ra, anh cũng phát hành MV King Bắc vào tháng 8/2025 hợp tác với Chị Hai Quan Họ. Tác phẩm pha trộn giữa rap hiện đại và dân ca quan họ Bắc Ninh. Đây tiếp tục là một dự án Tuấn Cry muốn dành tặng quê hương để tri ân và ca ngợi nét đẹp văn hóa xứ Kinh Bắc.

Một dấu ấn khác của Tuấn Cry là Cầm kỳ thi họa ở Em xinh “say hi”. Tiết mục đến nay đạt 14 triệu lượt xem và là một trong những bài hát được yêu thích ở chương trình âm nhạc này.

Trong nhiều năm, Tuấn Cry được biết đến là một trong những nhạc sĩ, producer trẻ có phong cách sáng tác riêng, kết hợp chất liệu văn hóa truyền thống với ngôn ngữ âm nhạc hiện đại. Anh là người đứng sau nhiều dự án của NSƯT Xuân Hinh, Hòa Minzy, Đan Trường, Masew, Kiều Anh, Gemini Hùng Huỳnh... đồng thời sáng tác cho nhiều nghệ sĩ như Bích Phương, Tiên Tiên, Phương Mỹ Chi, Bảo Anh, Quốc Thiên, NSND Thu Huyền, Dương Hoàng Yến, Quân A.P hay Lâm Bảo Ngọc...

Sản phẩm của Tuấn Cry khai thác chất liệu truyền thống. Ảnh: FBNV.

Gia tài sáng tác của Tuấn Cry ghi dấu bằng nhiều ca khúc như Bắc Bling, Lá ngọc cành vàng, Mời trầu, Giai điệu Việt Nam mình, Tinh hoa xứ Bắc, Đẹp mã, Cầm kỳ thi họa, Kén cá chọn canh hay King Bắc. Điểm chung trong các tác phẩm là khai thác chất liệu dân gian bằng tư duy âm nhạc đương đại, góp phần đưa những giá trị văn hóa Việt đến gần hơn với khán giả trẻ.

Bản sắc âm nhạc

Sau nhiều năm đứng sau thành công của các nghệ sĩ, Tuấn Cry quyết định phát triển hơn với tư cách ca sĩ. Anh vừa trở lại với EP mang tên Mộng duyên vàng.

Theo nam nghệ sĩ, EP Mối duyên vàng là lời giới thiệu rõ ràng nhất về bản sắc âm nhạc và con đường anh muốn theo đuổi trong giai đoạn mới. Thay vì chỉ viết nhạc cho người khác thể hiện, Tuấn Cry mong muốn trực tiếp kể những câu chuyện của mình bằng giọng hát và hình ảnh cá nhân.

EP gồm 5 ca khúc: Chim sa cá lặn, Liễu yếu đào tơ, Lấy cớ, Toàn tâm toàn ý và Mối duyên vàng. Dự án được xây dựng theo concept xuyên suốt, kể về hành trình của một mối nhân duyên từ những rung động đầu tiên đến cái kết viên mãn.

Hình ảnh "mối duyên vàng” được lựa chọn làm chủ đề xuyên suốt toàn bộ dự án, tượng trưng cho một nhân duyên đẹp và đáng trân trọng. Màu vàng cũng gợi liên tưởng đến không khí hỷ sự, lễ cưới cùng những nghi thức truyền thống của người Việt. Năm ca khúc trong EP được sắp xếp như 5 chương của một câu chuyện tình, từ lần gặp gỡ đầu tiên, quá trình tìm hiểu, đồng hành cho đến cái kết hạnh phúc.

Xuyên suốt EP, nam nghệ sĩ tiếp tục khai thác những thành ngữ, hình ảnh quen thuộc, phong tục cùng quan niệm về tình yêu và hôn nhân của người Việt bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại.

Là ca khúc mở đầu EP, Chim sa cá lặn được Tuấn Cry lựa chọn phát hành MV trước. Bài hát lấy cảm hứng từ hình ảnh người phụ nữ ngoài 30 tuổi thành đạt nhưng vẫn chưa tìm được người phù hợp, qua đó phản ánh áp lực kết hôn mà nhiều phụ nữ hiện đại phải đối diện. Thay vì khai thác câu chuyện theo hướng bi lụy, ca khúc được kể bằng giai điệu nhẹ nhàng, ca từ hóm hỉnh và góc nhìn tích cực.

MV mới của Tuấn Cry được quay ở Ninh Bình nhằm quảng bá vẻ đẹp quê hương. Ảnh: FBNV.

MV được phát triển từ hình tượng người phụ nữ đã đi qua nhiều thăng trầm nhưng vẫn chủ động lựa chọn hạnh phúc cho mình. Từ đó, ê-kíp xây dựng nhiều hình ảnh mang tính biểu tượng như cánh hoa trên mặt nước, hạt mưa, bánh trôi, bến đò, bến chờ hay gánh nước trên những bậc đá nhằm tái hiện hành trình chờ đợi, tìm kiếm hạnh phúc.

Ở MV này, điểm nhận diện của Tuấn Cry vẫn nằm ở chất giọng mang âm hưởng dân gian. Nam nghệ sĩ xử lý các câu hát bằng lối luyến láy đặc trưng, kết hợp nhịp điệu pop hiện đại để tạo nên phong cách vừa truyền thống vừa đương đại. Giọng hát mộc mạc, giàu tự sự cũng góp phần định hình bản sắc âm nhạc riêng của anh.

Tuy nhiên, khác với hiệu ứng bùng nổ của Bắc Bling, Chim sa cá lặn chưa tạo được sức lan tỏa tương tự. Sau gần hai ngày phát hành, MV mới của Tuấn Cry đạt khoảng 195.000 lượt xem trên YouTube, con số khá khiêm tốn trong bối cảnh thị trường đang bị phủ sóng bởi loạt sản phẩm từ các chương trình anh trai.

Ca khúc sở hữu giai điệu dễ nghe, phần hình ảnh được đầu tư chỉn chu và vẫn phát huy thế mạnh khai thác chất liệu văn hóa dân gian của Tuấn Cry.

Dẫu vậy, tác phẩm chưa có điểm nhấn đủ mạnh về giai điệu lẫn yếu tố tạo xu hướng để tạo nên sức bật như Bắc Bling. Khi không đồng hành cùng một cái tên có sức hút lớn trên thị trường cũng phần nào khiến sản phẩm gặp bất lợi về độ lan tỏa, cho thấy hành trình khẳng định tên tuổi với vai trò nghệ sĩ solo của Tuấn Cry vẫn còn nhiều thử thách.