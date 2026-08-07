Rapper MCK dừng diễn đêm nhạc ở TP.HCM

BTC đêm nhạc ở TP.HCM thông báo MCK rút khỏi sự kiện. Trước đó, nam rapper gỡ bỏ 19 ca khúc vì vướng tranh cãi ca từ nhạy cảm.

Ban tổ chức sự kiện âm nhạc tại TP.HCM vừa ra thông báo rapper MCK không thể góp mặt tại đêm nhạc với lý do bất khả kháng. Sự kiện này dự kiến diễn ra ngày 8/8 tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM).

Trong thông báo gửi khán giả, ê-kíp xin lỗi và cho biết đây là thay đổi ngoài mong muốn của cả MCK lẫn ban tổ chức. Ê-kíp thừa nhận nhiều khán giả đã mua vé với kỳ vọng được xem nam rapper biểu diễn nên bày tỏ sự tiếc nuối vì không thể mang đến trải nghiệm như kế hoạch ban đầu.

MCK không tham gia đêm nhạc ở TP.HCM như thông báo ban đầu. Ảnh: FBNV.

Ban tổ chức cho biết đã làm việc với MCK và các bên liên quan để thống nhất phương án bù đắp quyền lợi cho khán giả. Theo đó, ê-kíp dự kiến phối hợp cùng nam rapper tổ chức một chương trình riêng tại TP.HCM, miễn phí dành cho toàn bộ khán giả đã mua vé. Thời gian tổ chức sẽ được công bố trong thời gian tới.

Dù thiếu vắng MCK, đêm nhạc ngày 8/8 vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch.

Vừa qua, MCK gỡ bỏ 19 trong số 30 ca khúc thuộc album HLV. Album gồm 30 ca khúc được MCK phát hành vào tháng 6 và nhanh chóng tạo sức hút lớn trên các nền tảng nghe nhạc lẫn mạng xã hội. Tuy nhiên, MV Tây Thi cùng một số sản phẩm trong album vấp phải nhiều tranh cãi vì chứa hình ảnh và ca từ bị cho là phản cảm.

Êkíp đã gắn cảnh báo "Nội dung nhạy cảm, hãy xem và nghe với sự nhận thức" ở phần mở đầu mỗi MV. Dẫu vậy, nhiều ý kiến cho rằng biện pháp này chưa đủ, bởi các sản phẩm vẫn có thể dễ dàng tiếp cận nhiều nhóm khán giả, đặc biệt là người xem trẻ tuổi.

Ngày 28/7, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM mời rapper đến làm việc để trao đổi, làm rõ các nội dung được phản ánh. Sau đó, MCK lên tiếng xin lỗi, thừa nhận sai sót và chịu trách nhiệm.